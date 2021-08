Il n’y a qu’une poignée de personnes qui sont des institutions de culture pop certifiées, de bonne foi et apposées sur elles. Dans le monde des jeux télévisés, Jeopardy! L’hôte Alex Trebek, décédé fin 2020 d’un cancer du pancréas, était l’un d’entre eux. Un autre encore est l’ancien animateur de The Price Is Right, Bob Barker. Il a passé le relais à Drew Carey en 2007, mais Barker a toujours de l’amour pour l’émission qu’il a animée pendant 35 années incroyables.