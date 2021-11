Bob Costas sur le baseball et la radiodiffusion

Larry se penche sur le projet de loi sur les infrastructures, le racisme inutile dans les commentaires politiques et la façon dont Darwin influence nos points de vue. Il est ensuite rejoint par Bob Costas, où ils discutent de Pete Rose (27:07), des premières influences de Bob sur la diffusion (31:21) et de la popularité décroissante du baseball. Après cela, ils deviennent poétiques sur l’importance des annonceurs régionaux (42:01), Larry interroge Bob sur ses appels préférés (48:57) et le rôle de l’athlète dans la protestation politique (55:45), et bien plus encore. .

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Bob Costas

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Chris Sutton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS