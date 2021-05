Bob Cousy toujours mystifié Les Celtics laissent Kyrie Irving “ imparable ” s’enfuir ⋆ .

Bob Cousy est sur la planète depuis 92 ans, et reste aussi vif qu’un homme de la moitié de son âge, et pourtant il n’arrive toujours pas à comprendre ces trois mystères de l’univers sportif de Boston:

Pourquoi diable les Red Sox ont-ils échangé Mookie Betts? Pourquoi ces Celtics ne sont-ils pas meilleurs au basketball? Comment est-ce que Boston n’a pas réussi à signer à nouveau Kyrie Irving?

Avant le match 3 de vendredi soir de la série Brooklyn-Boston au TD Garden, où les fans des Celtics salueront pour la première fois leur ancien meneur de jeu pour la première fois, sachez que Cousy est un grand fan d’Irving. Ils se sont assis ensemble pour une émission de télévision autrefois intitulée «Passer le flambeau» et ont parlé de l’art de la fabrication de jeux.

«J’étais aussi un grand show-off», disait Cousy.

«Ouais, j’ai entendu ça,» répondit Irving. «Je comprends souvent ça aussi.»

Alors qu’Irving terminait le segment, il a remercié «M. Cousy »pour l’avoir rejoint.

“Vous devez ramener un drapeau à la maison pour moi, mec”, a déclaré le six fois champion de la NBA.

Bob Cousy et Kyrie Irving, légende des Celtics, Steve Hirsch, .

Irving n’a pas rapporté de drapeau ou de bannière pour les Celtics, qui en possèdent déjà 17. Il a parlé de suspendre un jour son maillot n ° 11 dans les chevrons du jardin, et il a déjà promis aux fans qu’il signerait à nouveau avec le vert légendaire. Irving a plutôt signé avec les Brooklyn Nets pendant quatre ans et 141 millions de dollars, ce qui a laissé Cousy stupéfait.

“J’ai vu le même Kyrie avec les Celtics que j’ai vu avec Brooklyn l’autre soir”, a-t-il déclaré au Post jeudi. «Il est encore plus imparable maintenant quand les défenses ne peuvent pas se concentrer sur lui avec [James] Durcir et [Kevin] Durant. Gagner dans les sports professionnels est une question de joueurs qualifiés; les entraîneurs ne gagnent pas. Un talent comme Kyrie arrive une fois tous les 20-25 ans. C’est si rare que lorsque vous l’acquérez, vous ne le lâchez pas. Je secoue toujours la tête.

Vous pouvez parler toute la journée de la chimie de l’équipe et des problèmes liés à la présence intensive d’Irving. Vous pouvez dire que les Celtics ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour le rendre heureux, et qu’à la fin de la journée, le gamin de Jersey qui a grandi en tant que fan des Nets voulait juste rentrer chez lui.

Mais Cousy le sait bien: le talent gagne en NBA, et les Celtics n’auraient jamais dû laisser ce genre de talent sortir.

«Je pense que Kyrie est exceptionnel», a déclaré Cousy. «Je pense qu’il a franchement fait des choses que je n’ai jamais vu un autre meneur de jeu faire. … Je n’ai jamais vu un meneur qui semble avoir autant d’options, autant de mouvements de corps pour se créer des opportunités. Kyrie est littéralement imparable. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait Irving comme l’un des cinq meneurs de jeu les plus talentueux qu’il ait jamais vus, Cousy a répondu: «Oh mon Dieu, ouais. Absolument.”

Vifs éloges du grand prêtre de la vision du court et de la distribution des balles, qui a écouté avec beaucoup d’intérêt après le match 2 quand Irving a déclaré qu’il espérait que vendredi soir: «Il n’y a pas de belligérance ni de racisme – racisme subtil – des gens criant de la foule . » Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait l’objet de remarques raciales à Boston, Irving a déclaré: «Je ne suis pas le seul à pouvoir en témoigner.»

Cousy a logé avec et s’est lié d’amitié avec le premier joueur afro-américain recruté dans la NBA, Chuck Cooper, et a laissé les Celtics à Raleigh, Caroline du Nord, pour prendre un train pour retourner à Boston avec son ami lorsqu’un hôtel ne permettrait pas à Cooper de rester avec ses coéquipiers blancs. Plutôt que de subir l’indignité d’utiliser des toilettes séparées marquées «blanches» et «colorées» à la gare, Cousy et Cooper ont uriné ensemble à l’extérieur.

Kyrie Irving pendant son séjour avec les Celtics..

«J’ai eu momentanément honte d’être blanc», a déclaré Cousy.

À ce jour, il regrette de ne pas avoir été plus franc sur le racisme auquel son coéquipier Bill Russell était régulièrement confronté.

«Le racisme existe à Boston, il ne fait aucun doute que Russ avait raison à ce sujet», a déclaré Cousy. «Il existe également à New York, Chicago, Baltimore, Detroit, partout. C’est l’animal humain en faute.

Irving n’a pas cité publiquement d’exemples de racisme auxquels il aurait pu être confronté à Boston, ce qui, bien sûr, ne signifie pas qu’il n’en a pas fait l’expérience. Quoi qu’il en soit, Cousy pense qu’Irving a mis la foule du troisième match sur ses talons.

«Je pense qu’il vient de renverser la situation», a déclaré le joueur étoile à 13 reprises. «À mon avis, Kyrie a été assez intelligente pour utiliser les médias pour ce faire, et maintenant, les projecteurs sont braqués sur la façon dont les fans vont réagir. La pression est maintenant sur les fans. … Je pense que c’était une stratégie brillante de sa part.

En fin de compte, Cousy souhaite que cela ne soit jamais arrivé. Il souhaite que les Celtics aient trouvé un moyen de garder le meneur, car vous ne pouvez pas perdre un talent de tous les temps pour rien. Si Irving cherchait une approbation de quelqu’un, de n’importe qui, à Boston à la veille de son retour, il avait juste le meilleur disponible.