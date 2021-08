Bob Daisley, ancien bassiste d’Ozzy Osbourne, à l’époque de “Bark At The Moon”: “Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas vraiment revenir en arrière”

Dans un nouveau long métrage du journaliste musical Joel Gausten, bassiste chevronné Bob Daisley (OZZY OSBOURNE, ARC-EN-CIEL, URIAH HEEP, Gary Moore) aborde divers sujets, dont son nouveau projet LES DÉBUTANTS, le décès de l’ancien OZZY OSBOURNE/URIAH HEEP le batteur Lee Kerslake, URIAH HEEPl’occasion manquée de s’introduire en Amérique et son retour au Osbourne camp pour les années 1983 “Aboyer à la lune”. Un extrait de la fonctionnalité apparaît ci-dessous.

Bien que DaisleyL’ensemble de l’œuvre de s compte de nombreux gros frappeurs incontestés, toutes les versions portant son nom n’ont pas réussi à attirer l’attention. Lorsqu’on lui a demandé de nommer une sortie qui, selon lui, méritait plus d’écoutes, il n’a pas tardé à indiquer “Abominog”, son excellent mais tragiquement oublié album de 1982 avec URIAH HEEP.

“Il est sorti en Angleterre, puis il est sorti en Amérique via Disques de bronze,” il a dit. “‘Abominog’ avait commencé à faire des vagues en Amérique; nous avions une chanson sur cet album, ‘C’est comme ça que c’est’, qui commençait à être diffusé MTV. Il commençait à être reconnu et l’album commençait à être diffusé. Geffen Records s’y intéresse beaucoup. David Geffen est allé à [Bronze Records owner] Gerry Bron et lui a demandé s’il libérerait le ‘Abominog’ album à travers Geffen Records. David j’ai adoré l’album, mais Gerry Bron a dit: ‘Eh bien, oui, vous pouvez avoir URIAH HEEP si tu prends MOTRHEAD et ÉCOLE DE FILLE, trop.’ David dit : ‘Non, je ne veux pas MOTRHEAD et ÉCOLE DE FILLE. je veux URIAH HEEP; Je veux cet album.’ Gerry a dit non, et cela nous a fait exploser, parce que David Geffen à l’époque venait d’avoir un énorme succès avec le John Lennon album [‘Double Fantasy’]. Geffen Records était énorme. Il aurait pu faire toutes sortes de choses pour cet album, mais Gerry Bron a soufflé ça pour nous. Beaucoup de gens adorent cet album, mais il n’a vraiment pas vu la lumière du jour comme il aurait pu et aurait dû.”

Cet élan perdu a tourmenté URIAH HEEPla fortune de s’en va dans les années 1983 “La tête la première”, après quoi Daisley a quitté le groupe pour retourner au Osbourne camper à temps pour apparaître sur “Aboyer à la lune” plus tard cette année.

“Pour être honnête avec vous, je ne voulais pas vraiment retourner à Ozzy, mais je devais en quelque sorte le faire”, a-t-il déclaré. “Les choses ne décollaient pas comme je l’avais espéré avec URIAH HEEP, et il s’agissait de vraiment convaincre la maison de disques et de faire quelque chose avec, ce qu’ils n’ont pas fait. Nous leur avons passé un très bon ballon, et ils n’ont pas voulu courir avec.”

Bien que Daisleyle mandat de dans le groupe a été de courte durée, cela lui a donné une autre chance de jouer aux côtés “Blizzard d’Ozz”/“Journal d’un fou”-ère Ozzy le batteur Lee Kerslake, qui avait à l’origine joué avec URIAH HEEP de 1971 à 1979 et est revenu après son limogeage de la Osbourne camp en 1981. Les deux sont restés amis au cours des décennies suivantes, se réunissant même une troisième fois au milieu des années 2000 dans le cadre du supergroupe VIVRE FORT avec le chanteur Jimmy Barnes et VIOLET FONCÉ/DIXIE LIQUIDE guitariste Steve Morse. Malheureusement, Kerslake est décédé l’année dernière à 73 ans après une bataille d’un an contre le cancer. Les mois qui suivirent virent la sortie posthume du tout premier album solo du batteur, le fantastique “Onze”, et une réédition pour le 50e anniversaire de “Orgasme”, son seul album avec le groupe TÊTE DE MACHINE. Daisley trouve du réconfort en sachant que son vieil ami est enfin en paix.

“Pour être honnête, j’ai été soulagé quand il est parti, car il ne s’amusait pas”, a-t-il déclaré. “Il souffrait, il souffrait – mais quel soldat. Quel homme courageux il était, parce qu’il traversait tout cela et qu’il a quand même fait un bon album. C’est incroyable, vous savez. C’est comme, ‘D’accord, je’ Je dois partir et je vis la merde, mais je vais laisser ça pour que le monde puisse l’écouter après mon départ. C’est ce qu’il a fait, et c’était super.

“Leele cœur était au bon endroit, et il jouait aussi avec cœur », a-t-il ajouté. « Vous pouvez avoir des musiciens qui sont de grands joueurs et des virtuoses, et ils peuvent être habiles et impressionnants et tout ça, mais jouer avec la chose la plus importante. Lee était comme ça.”

La fonctionnalité complète est disponible sur www.joelgausten.com.