Bob Daisley dit que c’était « pathétique » de Sharon Osbourne d’avoir ses parties réenregistrées sur les deux premiers albums d’Ozzy

Dans une toute nouvelle interview avec Rolling Stone, Bob Daisley a parlé des réenregistrements controversés de 2002 des parties de batterie et de basse sur OZZY OSBOURNEles deux premiers albums solo classiques de ‘s, 1980’s “Blizzard d’Ozz” et 1981 “Journal d’un fou”.

Les morceaux joués à l’origine par le bassiste Daisley et batteur Lee Kerslake sur les deux albums ont été remplacés sur la réédition par Robert Trujillo (maintenant en METALLIQUE) et Mike Bordin, respectivement, après Daisley et Kerslake poursuivi Ozzy et sa femme/manager Sharon Osbourne sur les redevances. Ils ont été restaurés pour les éditions du 30e anniversaire.

Lorsqu’on lui a demandé comment il s’était senti lorsqu’il a appris que ses rôles sur les deux premiers Ozzy les enregistrements avaient été réenregistrés, Bob a déclaré: “Pour être honnête avec vous, j’ai pensé que c’était pathétique. Quelqu’un m’a envoyé une copie de l’un d’entre eux et j’ai ri. J’ai pensé: ‘Est-ce une blague?’ Je ne pensais pas que c’était bien fait. Le fait est que vous ne pouvez pas réchauffer un soufflé. Vous ne pouvez pas retirer les ingrédients d’un gâteau et ensuite essayer de le refaire cuire. C’est arrivé une fois. Nous avons fait plusieurs prises de chaque chanson et nous avons utilisé les parties où chacun de nous a le mieux brillé. Il peut y avoir cinq prises de ‘Train fou’ ou quatre prises de quelque chose d’autre, ou huit prises de quelque chose d’autre, et nous avons choisi celle qui avait la meilleure ambiance. Et c’était quatre personnes qui étaient enregistrées dans une pièce ensemble. Vous ne pouvez pas changer cela.

“Et les fans les ont détestés pour ça. C’était du genre ‘Dieu, tu n’as aucun respect pour les fans et tous ceux qui dépensent de l’argent pour cette musique.’ Ils étaient détestés pour ça. Je cite juste ce que les fans ont dit, pas moi.

Ozzy Raconté Le pouls de la radio il était contre l’idée de remplacer les pistes originales quand il l’a découvert. “Croyez-moi, ce n’était pas ma faute”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, je ne savais pas que c’était fait, parce que Sharon combattait toutes les choses juridiques qui se déroulaient à l’époque. J’ai dit : ‘Pourquoi as-tu fait ça ?’ Et elle a dit: “La seule façon pour moi de tout arrêter, c’était d’atteindre ce niveau.” Et j’ai dit : ‘Vous savez quoi, quelles que soient les circonstances, je veux récupérer l’original.’ Je veux dire, je n’aurais pas fait ça.”

Daisley Raconté Cave Rocher dans une interview de 2012 que les rééditions du 30e anniversaire des deux albums auraient pu présenter le matériel comme contenu bonus. Il a expliqué : « J’ai proposé de fournir des cassettes de nos répétitions et de nos sessions d’écriture, comme matériel bonus approprié. Et j’ai juste dit que je voulais une redevance, parce que c’est mon truc. ne voulaient pas me donner de royalties – ils voulaient juste l’acheter.”

Daisley a dit que lui et Kerslake ont été licenciés en raison de désaccords avec Sharon sur un certain nombre de choses, y compris le refus de faire deux spectacles en une journée par crainte que Ozzy soufflerait sa voix.

Selon le Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique (RIAA), les années 1980 “Blizzard d’Ozz” a été certifié quintuple platine pour des expéditions de plus de cinq millions d’exemplaires, tandis que 1981 “Journal d’un fou” a été certifié triple platine pour plus de trois millions d’unités vendues.

