Bob Dole était un héros de la Seconde Guerre mondiale et a porté ses cicatrices de bataille le reste de sa vie

Le sénateur républicain de longue date du Kansas, Bob Dole, est décédé à 98 ans dimanche matin. On se souvient de lui comme d’un homme d’État et d’une pierre angulaire de Washington, DC, ainsi que d’un héros de la Seconde Guerre mondiale qui a porté ses cicatrices de bataille paralysantes le reste de sa vie.

« Je pouvais voir le radio de mon peloton descendre… Après avoir tiré sa forme sans vie dans le trou du renard, je suis ressorti à nouveau. Comme je l’ai fait, j’ai ressenti une forte piqûre dans le haut de mon dos », a écrit Dole dans son autobiographie de 1988 sur la blessure. il a enduré en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le sénateur Bob Dole donne le signe « pouce levé » lors d’un rassemblement présidentiel. Le sénateur Dole a remporté l’investiture républicaine à la présidence en 1996, mais a perdu les élections face à Bill Clinton. (Photo de Wally McNamee/CORBIS/Corbis via .)

Dole a rejoint le Corps de réserve enrôlé de l’armée en 1942 et est devenu sous-lieutenant dans la 10e division de montagne. Il a été abattu par des tirs nazis avant son 22e anniversaire dans les collines d’Italie le 14 avril 1945, a détaillé Military.com dans un article précédent.

Dole faisait partie de la 10th Mountain Division, I Company, qui était composée d’alpinistes qualifiés qui ont été envoyés dans les montagnes pendant la guerre, a rapporté le Washington Post.

« Je pensais qu’il était très étrange qu’un enfant du Kansas qui n’avait vu une montagne de près qu’une seule fois dans sa vie soit affecté à la tête d’un peloton de troupes de montagne », se souvient Dole dans ses mémoires de 2005 « One Soldier’s Story ». « Nous, Kansans, n’avons pas beaucoup skié. »

Le 14 avril, 98 militaires américains sont morts dans une zone appelée Hill 913 et Dole était presque l’un d’entre eux.

« Une balle hautement explosive a pénétré dans mon épaule droite, m’a fracturé les vertèbres du cou. J’ai – j’ai vu ces – choses courir – mes parents, ma maison. Je ne pouvais pas bouger mes bras, mes jambes », a raconté Dole dans un article de 1998 vidéo de campagne de la blessure qu’il a subie.

WASHINGTON, DC – 4 DÉCEMBRE : l’ancien sénateur Bob Dole se lève et salue le cercueil de l’ancien président George HW Bush alors qu’il se trouve dans l’État au Capitole des États-Unis, le 4 décembre 2018 à Washington, DC. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Bush a été membre du Congrès du Texas, ambassadeur aux Nations Unies, directeur de la CIA, vice-président et 41e président des États-Unis. Bush résidera dans l’État dans la rotonde du Capitole des États-Unis jusqu’à mercredi matin. (Photo de Drew Angerer/.) (Photo de Drew Angerer/.)

La blessure a brisé son épaule droite et endommagé son cou et sa colonne vertébrale, le laissant temporairement paralysé et lui a fait perdre un rein.

On lui a donné de la morphine sur le champ de bataille et un médecin l’a marqué avec la lettre « M » dans son propre sang sur son front. Il est ensuite resté sur le terrain pendant plus de six heures avant d’être évacué et de ne pas s’attendre à vivre.

« Le consensus des médecins qui m’ont examiné était que mon état était bien pire qu’on ne le pensait à l’origine, et j’allais probablement mourir – bientôt », a écrit Dole à propos de l’expérience de mort imminente.

Il a été allongé dans un hôpital en Italie pendant des semaines dans un plâtre. De cet hôpital, il apprit plus tard qu’Adolf Hitler s’était suicidé et que l’Allemagne s’était officiellement rendue.

Il s’en est suivi neuf opérations, trois ans de rééducation et un apprentissage de l’écriture de la main gauche au lieu de la droite. Son bras gauche est resté partiellement engourdi pour le reste de sa vie, et il n’a jamais pu récupérer son bras droit.

Malgré la blessure et la longue convalescence qui a suivi, Dole était connu pour en faire la lumière.

« J’ai probablement eu plus de soins de santé que quiconque dans cette salle », a-t-il déclaré lors d’un événement sur les soins de santé en 2009. « Et apparemment, c’est réussi, sauf pour la partie mentale. »

Prés. Ronald W. Reagan (R) debout avec le sénateur Robert J. Dole du Kansas dans la salle des conférences de presse de la Maison Blanche. (Photo de Dirck Halstead/.) (Photo de Dirck Halstead/.)

En 2019, le Congrès a voté pour promouvoir honorablement Dole au rang de colonel.

« J’ai eu une belle vie et c’est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Ce n’est pas que je dois être colonel; j’étais heureux d’être capitaine et ça paie la même chose », a plaisanté Dole à l’époque.

Les dirigeants politiques ont émis une vague de souvenirs depuis le décès de Dole dimanche matin, y compris le président Biden qui l’a qualifié de « héros de guerre » et d’homme qui avait souvent une « ligne humoristique » pour ses collègues.

« Bob était un homme d’État américain comme peu dans notre histoire. Un héros de guerre et parmi les plus grands de la plus grande génération. Et pour moi, c’était aussi un ami vers qui je pouvais me tourner pour des conseils de confiance, ou une ligne humoristique juste à droite moment pour calmer les nerfs à vif. Mon ami va me manquer. Mais je suis reconnaissant pour les moments que nous avons partagés, et pour l’amitié que Jill et moi et notre famille avons construit avec Liddy et toute la famille Dole « , a déclaré Biden dans un communiqué sur son qui passe.