Bob Dylan à 80 ans: un héritage intemporel

Bob Dylan en 1991 (Xavier Badosa / Wikimedia Commons)

Alors que l’auteur-compositeur-interprète le plus vénéré des Boomers fête ses 80 ans, il est amusant de revenir sur la façon dont il a rejeté les Flower Children.

Alors que les enfants des années 60 tentaient de couronner Bob Dylan leur poète lauréat, il refusa. «Je me considère davantage comme un chanteur et un danseur, tu sais», dit-il en 1965. Dylan était la rare célébrité qui minimisait les titres louables qui lui étaient offerts – poète, visionnaire et surtout porte-parole d’une génération. Après le début de la vingtaine, il ne portait aucune bannière, il ne dirigeait aucun mouvement et il se moquait de toutes les tentatives d’exagérer son importance. Il n’a même pas joué à Woodstock, même s’il y vivait. Dylan a à peine remarqué le bouleversement autour de lui, dont une grande partie a été chorégraphiée sur une bande-son qu’il a créée, comme une star du cinéma muet au visage de pierre qui se promène dans le chaos avec son nez dans un livre.

Dylan a aujourd’hui 80 ans, le plus remarquable des grands rockeurs à le faire (bien que John Lennon soit né sept mois plus tôt). Avec le recul, il est amusant de voir à quel point il a complètement vaincu tous les efforts pour le définir, et il est hilarant que, basé sur seulement une poignée de chansons dans son énorme catalogue, Dylan ait accidentellement créé le modèle pour la célébrité progressiste socialement engagée. Aujourd’hui, une bande dessinée de hack comme Jimmy Kimmel offre plus de distinction sur la politique en une seule semaine que Dylan ne l’a fait dans toute sa carrière. (Mais alors, Dylan a du talent.) Alors que l’Amérique était engloutie dans les droits civils, Dylan était plongé dans la guerre civile. Lorsque des hippies ont encerclé sa maison dans le nord de l’État de New York pour demander des conseils, il les a démarrés, puis a déménagé à Malibu pour qu’il puisse être seul, abandonnant son troupeau potentiel.

En plus de 60 ans d’entretiens, Dylan a réduit tous les efforts pour le prendre au sérieux avec des énoncés gnomiques impassibles. Interrogé lors d’une conférence de presse de décembre 1965, «Quels poètes creuses-tu?» il a donné la réponse suivante: «Rimbaud, je suppose; Champs WC; la famille, vous savez, la famille des trapèzes dans le cirque; Smokey Robinson; Allen Ginsberg; Charlie Rich – c’est un bon poète. (C’est une autre différence entre Dylan et Jimmy Kimmel: Dylan est drôle.)

Les premières œuvres politiques de Dylan étaient étroitement liées à sa vie amoureuse. Il a été frappé d’un coup de foudre quand, à 20 ans, il a rencontré la militante politique Suze Rotolo à l’été 1961, et au cours des deux ans et demi qu’ils sont sortis, il a écrit la plupart de ses chansons ouvertement politiques: «The Death d’Emmett Till »,« Oxford Town »(à propos de la déségrégation de l’Université du Mississippi),« Talkin ‘John Birch Society Blues »,« The Lonesome Death of Hattie Carroll »,« Masters of War »,« Blowin’ in the Wind »et “Les temps sont en train de changer’.” En 1963, il se produit au 28 août à Washington, dont la pièce maîtresse était «I Have a Dream Speech» de Martin Luther King Jr. Jouant «Blowin ‘in the Wind», son premier tube (tel que chanté par Peter, Paul et Mary dans une version de couverture du numéro 1 au milieu de 1963), il a averti un public précoce: «Ceci n’est pas une protestation chanson ou quelque chose comme ça, parce que je n’écris pas de chansons protestataires . . Je l’écris simplement comme quelque chose à dire, pour quelqu’un, par quelqu’un. L’une des raisons pour lesquelles la chanson a perduré est qu’elle est si vague qu’elle est largement applicable; Dylan n’a jamais écrit de chanson sur le mouvement anti-guerre comparable à «Ohio» de Neil Young ou «Give Peace a Chance» de John Lennon.

À la fin de 1963, Rotolo avait avorté le bébé qu’elle avait conçu avec Dylan, et elle avait déménagé de son appartement; ils se sépareraient pour de bon au début de l’année suivante. En même temps, il se déconnectait de la politique progressiste. En décembre 1963, à peine trois semaines après l’assassinat du président Kennedy, il a surpris son auditoire en disant, à propos de Lee Harvey Oswald: «J’ai vu une partie de moi-même en lui. (C’était dans le contexte de dire: «Je ne vois pas pourquoi personne ne peut aller à Cuba.») Dans le même discours, il a également dit: «Il n’y a plus de noir et blanc, de gauche et de droite pour moi, il n’y a que le haut et le bas, et le bas sont très proches du sol, et j’essaie de monter sans penser à rien de trivial comme la politique.

Deux ans plus tard, Dylan officialise sa rupture avec ses débuts de carrière d’activiste folk en branchant sa guitare au Newport Jazz Festival. Cela a marqué la fin du mouvement folk-rock et, à partir de 24 ans, Dylan n’a presque plus jamais cherché la «pertinence» politique de gauche, bien que sa chanson de protestation de 1975 «Hurricane» soit une exception notable. Se dispensant presque entièrement de paroles sérieuses sur l’injustice, Dylan a changé de mode en un jeu de mots psychédélique éblouissant dans ses plus grands albums des années 60, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited (tous deux en 1965) et Blonde on Blonde (1966). «Maggie’s Farm», du premier de ces albums électrifiés et électrisants, était une déclaration d’indépendance typiquement Delphique vis-à-vis du mouvement juste-folkie, se délectant d’absurdités face à la protestation. Les collages de mots de «Subterranean Homesick Blues», «Like a Rolling Stone» et «Tombstone Blues» ont marqué un nouveau niveau de réussite dans les paroles pop, et ils n’avaient rien à voir avec les mouvements étudiants qui redéfiniraient bientôt la jeunesse.

C’est à cause de ces chansons apolitiques et de ses efforts romantiques de plus en plus sincères (dont certains se sont également mélangés à des éléments surréalistes, tels que «Visions of Johanna»), culminant dans la belle douleur de son chef-d’œuvre de 1975 Blood on the Tracks, que Dylan a gagné une place permanente parmi les premiers auteurs-compositeurs-interprètes de rock. S’il était resté fidèle à son style primitif, Dylan aujourd’hui pourrait être un simple artiste de niche, comme Pete Seeger ou son idole Woody Guthrie, le genre de chanteur que personne n’écoute, sauf votre oncle loufoque portant un béret.

