Bob Dylan, accusé d’avoir abusé sexuellement d’une fillette de 12 ans en 1965

MADRID, 17 août (EUROPA PRESS) –

Bob Dylan a été accusé d’avoir abusé sexuellement d’une fille de 12 ans sur une période de six semaines en 1965. Le procès a été déposé devant la Cour suprême de Manhattan (New York) et déclare que l’auteur-compositeur-interprète, de son vrai nom Robert Allen Zimmerman, aurait il a trompé le mineur avec de la drogue et de l’alcool, établir une relation dans le but de abuser sexuellement de la fille, qui n’est désigné que par JC et qui est aurait également menacé physiquement.

“Dylan a exploité son statut de musicien en préparant JC à gagner sa confiance et à prendre le contrôle d’elle dans le cadre de son plan d’agression et d’abus sexuel de JC.. “, dit le procès qui allègue que les abus ont eu lieu pendant une période de six semaines entre avril et mai 1965, la même année, Dylan sort son cinquième album, “Bringing It All Back Home”.

Ces abus, commis sur la victime présumée, une femme actuellement âgée de 68 ans originaire de la ville de Greenwich (Connecticut), ils se sont produits “plusieurs fois” et ont parfois eu lieu dans l’appartement de Dylan au célèbre Chelsea Hotel, Le procès souligne, qui souligne également que ces abus ont causé des dommages émotionnels et psychologiques à JC, qui était déprimé, en colère et anxieux et qui souffre à ce jour de problèmes liés à ces événements.

Un représentant de Dylan, 81 ans, a nié les allégations. “L’affirmation de 56 ans est fausse et sera vigoureusement défendue“Larry Jenkins a déclaré dans une déclaration à Billboard.

Le procès a été déposé protégé par la loi de New York sur les enfants victimes, qui a temporairement supprimé le délai de prescription pour les personnes d’intenter des poursuites pour dénoncer des abus sexuels lorsqu’elles étaient mineures. La fenêtre permettant aux enfants victimes d’abus sexuels d’intenter une action en justice s’est fermée le 14 août, le lendemain du dépôt de l’action en justice de JC contre l’auteur-compositeur-interprète.

Dylan a été poursuivi plus tôt cette année par la veuve d’un auteur-compositeur avec qui il travaillait, qui a exigé plus de 7 millions de dollars pour avoir vendu les droits des chansons que son mari avait co-écrites. Dylan a gagné ce procès.

L’artiste, lauréat du prix Nobel de littératureIl a enregistré 39 albums au cours de sa carrière légendaire qui l’a vu remporter des Grammy Awards, des Golden Globes et même un Oscar. Dylan a vendu son catalogue de plus de 600 chansons à Universal Music Publishing en 2020. La valeur estimée de son travail est de 300 millions de dollars.