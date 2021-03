Bob Dylan déménage pour rejeter le costume de 7,25 millions de dollars du co-scénariste de «  Desire  »

Fin janvier, Bob Dylan a été nommé dans un procès de plusieurs millions de dollars pour avoir prétendument omis d’honorer les termes d’un contrat qu’il avait signé avec l’auteur-compositeur, directeur de théâtre et psychologue Jacques Levy. Aujourd’hui, le chanteur et auteur-compositeur de «The Times They Are a-Changin», âgé de 79 ans, a officiellement demandé le rejet de la plainte.

Pour rappel, le costume est arrivé environ six semaines après que Bob Dylan ait vendu l’intégralité de son catalogue à Universal Music Publishing Group (UMPG) dans le cadre de ce qui aurait été un contrat de plus de 300 millions de dollars. La succession de Jacques Levy, qui a co-écrit sept des neuf morceaux de Desire de 1976, a soutenu que Dylan avait accepté de payer 35% «de tout revenu gagné par les compositions».

Néanmoins, la succession de Levy a indiqué dans son action de 7,25 millions de dollars qu’elle n’avait pas reçu de compensation du contrat de catalogue avec UMPG. Levy, qui a également dirigé la tournée Rolling Thunder Revue de Dylan au milieu des années 1970, a co-écrit des morceaux de Desire, notamment «Hurricane», «Isis», «Mozambique» et «Joey».

Mais comme mentionné initialement, Bob Dylan et son équipe juridique ont officiellement décidé de rejeter la plainte, a révélé un document récemment déposé. Au départ, les défendeurs qualifient le procès de «tentative opportuniste de réécrire un contrat vieux de 45 ans pour obtenir un paiement exceptionnel que le contrat ne permet pas».

De plus, Bob Dylan et son avocat allèguent dans la requête en rejet que l’accord de 1975 définit Levy comme un employé et lui donne droit à 35% «des redevances sur l’utilisation des chansons – et rien de plus». Ledit contrat représente «un contrat de travail contre rémunération classique», poursuit la poursuite.

«L’octroi de licences de chansons pour un flux de revenus continu est catégoriquement différent de la vente d’un titre absolu dans ces chansons pour un paiement unique, et les plaignants essaient d’étirer les mots de la section 7 bien au-delà de leur sens prévu», poursuit le texte juridique.

La section 7, pour sa part, décrit Levy comme un employé et précise qu’il a droit à «trente-cinq (35%) pour cent de tout revenu gagné par les compositions et effectivement reçu par l’éditeur à partir des droits mécaniques, des transcriptions électriques, des droits de reproduction. , la synchronisation des films cinématographiques et les droits de télévision, et tous les autres droits y afférents. »

Cette clause ne semble cependant pas concerner les revenus provenant des ventes de compositions, pas plus que l’article 9 du contrat vieux de près d’un demi-siècle. Ce dernier élément de l’accord signale que «l’Éditeur aura le droit de céder, transférer, vendre ou autrement disposer des Compositions et de tous les droits d’auteur et renouvellements ou extensions de ceux-ci» – tout en continuant à verser les 35% de redevances à Levy.

Sur ce front, «Universal a accepté d’assumer l’obligation en tant qu’éditeur de payer des redevances», le premier décompte trimestriel (et la compensation correspondante) ayant déjà été fourni, selon la motion de rejet.

Plus tôt cette semaine, Linda Ronstadt, membre du Temple de la renommée du rock and roll, a vendu son catalogue enregistré au groupe de musique iconique d’Irving Azoff, et IMG a également conclu un accord avec le co-fondateur des Byrds, David Crosby, il y a environ trois semaines.