Bob Dylan en quatre tours – El Sol de México

Les changements… Quelle est l’importance des changements dans la musique, dans l’art et dans toute la vie. Et Robert Zimmerman savait, en sait beaucoup à ce sujet. Pas seulement parce qu’il a composé suffisamment d’hymnes liés à des thèmes ou inspirés, mais à cause de quelque chose de bien plus important – il a lui-même conduit ces changements plusieurs fois dans l’histoire.

Au début des années soixante, des milliers de jeunes ont vu en M. Zimmerman – déjà sous le pseudonyme de Bob Dylan – un nouveau porte-parole qui défendait des causes aussi louables que les mouvements de défense des droits civiques et une critique ouverte de la guerre; à partir de cette époque, des chansons comme «Blowin ‘in thewind» (1963) et «The times they are a-changin» (1964).

Venez écrivains et critiques

qui prophétisent avec leur plume

Ne parlez pas trop tôt

parce que la roue continue de tourner

Et le perdant de maintenant

plus tard sera le gagnant

Parce que les temps changent

“Les temps sont en train de changer ‘”

Sur “Blowin ‘in theWind”, Dylan a déclaré qu’il avait écrit les paroles de la chanson en seulement 10 minutes, assis dans un café à New York. Et pourtant, le thème inspire les poètes et les militants depuis des décennies, car c’est une chanson qui permet de multiples interprétations, ne laissant aucun doute que les choses doivent changer … et vont changer.

Premier tour: renouveler la musique

Il ne faudrait pas longtemps pour que les choses deviennent encore plus intéressantes. Au milieu de cette décennie, précisément en 1965, une bonne partie des “rebelles” qui l’idolâtraient étaient complètement étonnés quand ils voyaient leur héros monter sur scène non plus avec les guitares acoustiques typiques, mais avec une guitare électrique, une Fender Stratocaster. , qui pour beaucoup représentait pratiquement un sacrilège.

Les participants à ce récital – organisé dans le cadre du Newport Folk Festival – avaient été témoins de l’émergence d’un folk électrifié, ni plus, ni moins.

À cette époque, Dylan enregistra trois albums en seulement 15 mois: BringingItAll Back Home (1965), Highway 61 Revisited (1965) et BlondeonBlonde (1966), qui deviendront non seulement certains des enregistrements les plus importants et les plus influents. les années soixante, mais de toute la carrière du musicien et, si vous me dépêchez, de la musique du 20e siècle.

Les influences politiques, sociales, littéraires et même philosophiques dont le musicien apprenait et reflétaient dans son travail, remettaient en question les conventions de la musique populaire de l’époque, contribuant ainsi à la croissance de la contre-culture encore naissante.

Je vais changer ma façon de penser

Je me fais un ensemble de règles différent

Je vais mettre mon bon pied en avant

Et d’arrêter d’être influencé par les imbéciles.

“Je vais changer ma façon de penser”

Round 2: Influencer le plus grand gang de l’histoire

Peu de temps avant cet épisode, en août 1964, Bob Dylan a eu une rencontre avec les Beatles qui allait au-delà de l’anecdote. Après avoir donné un concert dans le Queens, New York, les Britanniques ont rencontré la chanteuse à l’hôtel Delmonico de Manhattan.

L’histoire raconte que Dylan et son ami, un journaliste nommé Al Aronowitz, ont apporté de la marijuana au quatuor de Liverpool. Dylan avait supposé que les Beatles étaient déjà familiers avec la drogue, mais ils ne l’étaient pas. On dit que Ringo Starr a été le premier à montrer son inexpérience en ne passant pas le joint et en le fumant tout seul, tandis que l’auteur de “Like a rollingstone” préparait plus de cigarettes pour le reste du groupe, lors d’une réunion qui quelques heures.

Quelque temps plus tard, Paul McCartney lui-même se rappellera que jusque-là, les membres des Beatles n’étaient que des hommes de pur whisky et de Coca-Cola. John Lennon se rappellerait également qu’après cette réunion, ils avaient pratiquement fumé de la marijuana depuis le petit-déjeuner: “Nous étions bien dans le coup et personne ne pouvait communiquer avec nous, car nos yeux étaient vitreux et nous riions tout le temps.”

L’importance de cette réunion est qu’après avoir essayé l’herbe, les Beatles sont devenus accro à cette substance et à d’autres substances plus expérimentales, inspirés pour faire des disques, également essentiels à l’histoire de la musique, tels que RubberSouly Sgt. Pepper’sLonelyHearts Club Band.

Donc, presque involontairement, Bob Dylan a également contribué à façonner la musique du plus grand groupe de tous les temps.

Je m’assois et je rêvasse, j’ai plein de rêveries

Cendres de cigarettes, les voilà par terre

J’irai le week-end, je laisserai mes clés à la porte

Mais pourquoi essayer de me changer maintenant?

Pourquoi essayer de me changer maintenant?

Bien que ses albums n’aient jamais été aussi révolutionnaires que ceux des années soixante, Dylan restera actif presque en permanence, sortant de temps en temps des albums tout aussi essentiels, tels que BloodontheTracks (1975) qui pour beaucoup signifiait un retour en pleine forme.

Déjà dans les années quatre-vingt, il continuerait à être actif en publiant un nombre non négligeable de sept albums, dont l’album avec lequel se clôt la décennie se démarque: Oh miséricorde, soutenu par le génie de la production Daniel Lanois (Neil Young, Peter Gabriel, U2), d’où émergent des bijoux comme «Everythingisbroken».

Toujours à partir de la fin des années quatre-vingt, le musicien entame une tournée permanente qu’il appelle précisément NeverEnding Tour.

Les choses ont changé

Les gens sont fous et les temps sont étranges

Je suis enfermé, je suis hors de portée

J’avais l’habitude de m’en soucier mais les choses ont changé

“Les choses ont changé”

Et ne parlons même pas de récompenses. Bob Dylan les a tous, ou du moins tous qui comptent. En plus de la reconnaissance d’appartenance au groupe restreint d’artistes qui ont vendu plus de 100 millions de disques, au moment où les disques importaient et les gens payaient de l’argent pour eux.

Troisième tour: la renaissance

Dans les années 90, Bob Dylan continue de publier des travaux, même s’il ne parvient pas à se démarquer dans un monde déjà complètement tourné vers d’autres sons, d’autres idées … et bien sûr, d’autres drogues.

Pourtant, en 1997, il parvient à publier un autre ouvrage très pertinent: l’incroyable Time OutofMind – également produit par Daniel Lanois – qui est immédiatement devenu l’un des meilleurs de sa discographie déjà longue et qui a signifié une sorte de renaissance pour sa carrière.

A partir de ce moment, de nouveaux hymnes comme “Coldironsbound”, “Notdarkyet” et le phénoménal “Love malade”. Et à partir de ce moment, il y a aussi la rencontre controversée entre Dylan et le Pape Jean-Paul II, qui s’est tenue en septembre 1997, dans le cadre du 23e Congrès eucharistique mondial à Bologne, en Italie et au cours de laquelle le musicien a interprété quelques chansons devant sa sainteté. dans lequel les deux se sont salués devant le regard étonné de centaines de personnes.

Parce que c’est exactement notre caractère: un homme qui ne fera pas toujours ce qu’on attend de lui. Sinon ce que ferait Dylan.

Quatrième tour:

En 2016, Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature «pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine».

Et encore, comme en 1965, la moitié du monde a été scandalisée. Des centaines, des milliers de voix ont critiqué cette décision, sans se soucier du principe que les genres – musicaux, littéraires et de toute nature – peuvent étendre leurs limites, et que lorsqu’ils le font, ils finissent par s’enrichir.

Cerise sur le gâteau, au moment de cette annonce, M. Dylan ne répondait pas au téléphone aux responsables du Nobel, qui voulaient confirmer leur présence à la cérémonie de remise des prix … Et c’est ainsi qu’il les avait – avait nous – pendant plusieurs semaines, jusqu’à ce qu’il s’excuse finalement d’avoir répondu tardivement et de ne pas pouvoir être présent “en raison d’autres engagements”. Génie et figure.

Je suppose que je vais devoir changer mon plan

J’aurais dû réaliser qu’il y aurait un autre homme

J’ai complètement raté ce point

Jusqu’à ce que la grande entreprise commence

“Je suppose que je vais devoir changer mes plans”

À présent, Bob Dylan pourrait simplement s’asseoir et ne plus jamais jouer. Et pourtant, il reste actif, publiant des ouvrages aussi remarquables que les plus récents, Rough et RowdyWays (2020), dans lesquels il revient pour retrouver ses racines musicales, sonnant à la fois actuelles, actuelles.

Et oui, il continue aussi de boxer, comme le promoteur qui l’a amené au Mexique et qui, dans le cadre de ses activités dans la capitale du pays, le musicien lui a demandé de se rendre dans un lieu de tradition pour pratiquer un peu, a pu à vérifier en 2008. la salle de sport Nuevo Jordán, la Mecque de la boxe au Mexique, située dans le quartier Centro.

Tout le monde connaît ou a chanté une chanson de Dylan. Et quand je dis tout, je parle même des familles catholiques d’Amérique latine qui, sans le savoir, ont scandé pendant des décennies l’adaptation en espagnol du classique «Blowing in the wind, que Ricardo Cantalapiedra -séminaire, auteur-compositeur-interprète et chrétien et chrétien manifestant, activiste communiste et écrivain – Il l’a fait dans sa version de “Sachez que vous viendrez” (Sachez que vous viendrez, sachez que vous serez,

rompre votre pain aux pauvres).

Juste pour se souvenir du chemin parcouru par sa musique. Ne parlons plus de son influence sur la musique populaire. Des générations entières de musiciens et de chanteurs lui doivent aussi beaucoup. De tous les temps et de tous les courants et styles musicaux.

Il est probable que son cinquième tour sera également le dernier de son histoire, celui avec lequel il scelle son héritage, qui depuis des décennies est indéniable.

