Bob Dylan fête ses 80 ans en légende vivante de la musique – El Sol de México

Le musicien, auteur-compositeur-interprète et poète américain Bob Dylan, l’une des figures culturelles les plus importantes de l’histoire, fête ses 80 ans ce lundi, salué comme une légende vivante.

Avec une carrière qui se mesure en 39 albums et 125 millions d’exemplaires vendus, Dylan reçoit depuis des jours un barrage d’hommages de la part des médias, mais surtout de ses followers, parmi lesquels il compte d’autres icônes musicales comme Patti Smith ou Chrissie Hynde, chanteur principal de The Pretenders.

Smith, qui prétend être son admirateur depuis l’adolescence, lui a dédié un concert ce week-end au festival Kaatsbaan à Tivoli, dans le nord de l’État de New York; tandis que Hynde vient de sortir un album de couverture, “Standing in the Doorway: Chrissie Hynde chante Bob Dylan.”

Pendant ce temps, les journaux du monde entier listent ses classiques essentiels, les stations de radio et de télévision diffusent des programmes spéciaux en son honneur, et sa ville natale de Duluth (Minnesota), lance une année de célébrations.

La fascination est telle que même une université, celle de Tulsa (Oklahoma), possède un Institut d’études sur Bob Dylan et célèbre ces jours-ci un colloque avec des “dylanologues” experts comme son principal biographe, Chris Haylin, qui vient de publier “The Double vie de Bob Dylan: Un sentiment agité, affamé, 1941-1966 “.

En outre, le “spectacle” de Broadway “Girl in the North Country” est en attente de retour, basé sur ses chansons, qui ont été créées peu de temps avant que la pandémie ne force la fermeture du théâtre Mecca aux États-Unis à temps pour que l’auteur-compositeur-interprète se rende anonyme et excitez-vous, selon ce qu’il a dit.

Pendant la pause du COVID-19, Dylan en a profité pour sortir “Rough and Rowdy Ways”, son premier album de chansons inédites en huit ans, qui a reçu des critiques stellaires avec la bannière “Murder Most Foul”, une chanson de 17 minutes qui il condense l’histoire et la culture américaines.

Sa qualité de compositeur a conduit Dylan à être le premier musicien à remporter le prix Nobel de littérature 2016 pour avoir créé de «nouvelles expressions poétiques» dans la tradition américaine des recueils de chansons, probablement la seule distinction controversée dans une longue liste couvrant les Grammys, un Oscar et un Pulitzer .

Absent de la cérémonie de Stockholm, dans son discours de remerciement six mois plus tard, le musicien a expliqué qu’il avait commencé à écrire ses chansons en faisant du jargon du «folk» son propre vocabulaire, mais en s’appuyant sur des «sensibilités» et «une vision éclairée du monde, “qu’il a appris des classiques de la littérature.

Peu accordé aux interviews, dans le respect d’une vie personnelle discrète loin des caméras, il a révélé l’année dernière au New York Times: “Les chansons semblent se connaître et elles savent que je peux les chanter, vocalement et rythmiquement. Ils écrivent par eux-mêmes et comptent sur moi pour les chanter. “Avant de devenir un symbole culturel, Bob Dylan était Robert Zimmerman, le fils de certains marchands juifs qui, en 1961, décida de quitter ses études universitaires et de quitter la ville minière de Hibbing, dans le Minnesota., où il a grandi, dans une ville animée de New York qui lui a offert un avenir artistique.

Dans la Big Apple, il a fini par devenir l’un des noms les plus célèbres de l’écosystème créatif qui a peuplé et a donné vie au quartier de Greenwich Village, il a été signé par le producteur Bob Johnton pour Columbia Records et en 1962, il a sorti son premier album, “Bob Dylan “.

L’incarnation autrefois musicale du mouvement anti-guerre des années 60 et de l’esprit hippie s’y rapprocha de son idole Woody Guthrie, entra dans les clubs en plein essor de la scène folk et créa des chansons de renommée internationale telles que “Blowin ‘in the Wind”. “Masters of War” ou “Les temps où ils sont A-Changin”.

Depuis, non sans nids-de-poule digne d’une vie bien vécue, d’un accident de moto qui le reléguait au calme de son sous-sol à quelques œuvres au faible accueil après sa conversion spirituelle au christianisme, Dylan a nourri sa légende musicale de thèmes originaux, reprises et performances dans le monde entier.

Parmi ses albums les plus connus, on trouve “Love & Theft” (2001), “Modern Times” (2006) “Tempest” (2012) ou “Fallen Angels” (2016), sans oublier des compilations comme “The Essential Bob Dylan” et “Bob Dylan Live. 1961-2000 “, publié par Columbia Records pour coïncider avec son 60e anniversaire.

À la fin de l’année dernière, Dylan a vendu au groupe Universal Music pour environ 300 millions de dollars les droits sur l’ensemble de son catalogue de musique, qui comprend 600 chansons et est considéré comme l’un des plus vastes de la musique contemporaine.