Bob Dylan nie avoir agressé sexuellement un enfant de 12 ans en 1965 .

Un porte-parole du légendaire auteur-compositeur-interprète Bob Dylan a nié les allégations déposées dans un nouveau procès selon lesquelles, en 1965, Dylan s’était “lié d’amitié et avait établi un lien émotionnel avec” une fille de 12 ans, puis l’avait agressée sexuellement pendant six semaines.

Déposée par une femme désignée uniquement sous le nom de “JC” dans les documents, qui a maintenant 68 ans et vit à Greenwich, Connecticut, la poursuite allègue que Dylan, maintenant 80 ans, “a exploité son statut de musicien en préparant JC pour gagner sa confiance et obtenir le contrôle sur elle dans le cadre de son plan pour agresser et abuser sexuellement JC », selon le NY Daily News.

“L’affirmation de 56 ans est fausse et sera vigoureusement défendue”, a déclaré le porte-parole de Dylan dans un communiqué.

Le procès, déposé devant la Cour suprême de Manhattan, accuse Dylan de s’être lié d’amitié avec la fille comme moyen de « réduire [J.C.’s] inhibitions dans le but de l’abuser sexuellement, ce qu’il a fait, couplé à la fourniture de drogues, d’alcool et de menaces de violence physique, la laissant émotionnellement marquée et psychologiquement endommagée à ce jour », selon Page Six du New York Post, qui a d’abord rapporté le procès. Certaines des agressions présumées se sont produites au célèbre hôtel Chelsea. Parmi les accusations portées contre Dylan figurent les voies de fait, les coups et blessures et la séquestration.

La plainte a été déposée un jour avant la fermeture de la fenêtre d’un an sur la loi sur les enfants victimes, une loi qui permet aux adultes survivants d’abus sexuels la possibilité de porter plainte contre leurs agresseurs présumés, quelle que soit la date à laquelle les incidents se sont produits.

JC demande des dommages-intérêts non spécifiés et un procès devant jury.

Dylan était dans la mi-vingtaine au moment des agressions présumées, qui, selon les journaux, se sont produites sur une période de six semaines entre avril et mai 1965. Depuis lors, selon la poursuite, JC a subi des effets émotionnels de longue durée, notamment la dépression et l’anxiété, qui, selon la demande, “sont de nature permanente et durable et ont empêché la plaignante de participer à ses activités régulières”.

