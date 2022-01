Bob Dylan répond au calendrier modifié des allégations d’abus sexuel : « Refusé »

Bob Dylan s’en tient à ses armes.

L’année dernière, l’auteur-compositeur de 80 ans a été accusé d’avoir abusé sexuellement d’une fille de 12 ans sur « une période de six semaines » en 1965. L’accusateur, qui a déposé anonymement en août sous les initiales « JC », est maintenant 68.

Il y a quelques jours à peine, JC a modifié sa demande initiale, déclarant que l’abus présumé s’était produit sur « plusieurs mois » en 1965 plutôt que sur un peu plus de six semaines.

Le procès allègue que le chanteur, né Robert Allen Zimmerman, « s’est lié d’amitié et a établi un lien émotionnel avec la plaignante », puis l’a agressée sexuellement à plusieurs reprises dans son appartement de l’hôtel Chelsea à New York après qu’elle vient d’avoir 12 ans.

L’ACCUSATEUR DE BOB DYLAN ÉLARGIT LA DURÉE DES ABUS SEXUELS ALLÉGUÉS EN 1965

Bob Dylan a nié les allégations d’abus sexuels portées contre lui. (.)

Dylan et son équipe ont répondu aux nouvelles réclamations dans des documents judiciaires officiels obtenus par Fox News.

« Sauf expressément admis, toutes les allégations contenues dans la plainte sont rejetées », a déclaré leur réponse.

BOB DYLAN POURSUITE POUR Agressions sexuelles présumées sur un enfant de 12 ans en 1965

La réponse a qualifié le procès initial de « séance effrontée se faisant passer pour un procès » qui a été déposé « de mauvaise foi » afin de retirer de l’argent à Dylan.

« L’allégation est fausse, malveillante, imprudente et diffamatoire. M. Dylan ne sera pas extorqué », poursuit la réponse. « M. Dylan se défendra vigoureusement contre ces mensonges d’avocats et demandera réparation à tous les responsables, notamment en demandant des sanctions pécuniaires contre les personnes responsables de la fabrication et en engageant ce procès abusif. »

Dylan a été initialement accusé d’avoir abusé d’une fille de 12 ans sur une période de six semaines en 1965. L’accusation a été élargie pour inclure le printemps de cette année-là, plutôt que seulement six semaines. (Val Wilmer/Redferns)

De plus, les affirmations de l’accusateur ont été qualifiées d' »histoire fantastique et fictive ».

« À ce stade, il suffit de dire que son allégation est fausse, absurde et chronologiquement impossible », a poursuivi la réponse, soulignant que Dylan n’était pas à New York – où les abus auraient eu lieu – à l’époque, comme c’était le cas. bien documenté » par son statut de musicien de renommée mondiale, qui a effectué des tournées, des engagements et « des activités professionnelles en dehors de New York et de l’Amérique du Nord en avril et mai 1965 ».

80 ANS DE BOB DYLAN : RETOUR SUR SA CARRIÈRE

La réponse a été déposée à Buffalo, New York, jeudi, à la suite de la modification apportée fin décembre.

Peter Gleason, l’avocat représentant JC, a déclaré à Fox News Digital que l’avocat de Dylan, Andrea Schillaci, « n’a pas seulement fait tout son possible pour attaquer le plaignant, [but also] a dénoncé la victime d’une agression sexuelle, ce qui est un grand non-non dans la communauté juridique. »

Bob Dylan affirme qu’il était hors de l’État de New York lorsque les abus présumés se sont produits. (.)

Gleason a également déclaré que les affirmations de Schillaci selon lesquelles les avocats avaient menti étaient un autre « non-non » et que lui et son coéquipier Dan Isaac prévoyaient de « régler ces problèmes en temps voulu ».

« Cette réponse vient clairement d’une position de faiblesse, pas de force », a-t-il ajouté.

Gleason a conclu: « L’avocat de Dylan a dénoncé la victime d’un crime sexuel, cela venant d’une femme, est particulièrement choquant. »

