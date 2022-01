Bob Dylan riposte contre un procès «absurde» pour agression sexuelle

Bob Dylan en live. Crédit photo : Alberto Cabello

Il y a cinq mois, Bob Dylan a été nommé dans un procès choquant pour avoir prétendument abusé sexuellement d’une fille de 12 ans « à plusieurs reprises » en 1965. Maintenant, l’homme de 80 ans et son équipe juridique ont officiellement riposté contre la plainte, le décrivant comme « faux, malveillant, imprudent et diffamatoire ».

Bob Dylan et ses avocats ont récemment soumis une réponse à la plainte modifiée, qui a été déposée devant la Cour suprême de New York. En bref, l’action a affirmé que le chanteur et auteur-compositeur de « Hurricane », qui aurait maintenu un appartement à l’hôtel Chelsea à New York au moment des abus sexuels présumés, avait « exploité son statut de musicien » afin « d’obtenir le contrôle sur » le demandeur.

Dans le cadre du prétendu processus de toilettage, Bob Dylan aurait également fourni à la victime de 12 ans « de l’alcool et de la drogue », puis l’aurait « abusée sexuellement à plusieurs reprises » – y compris dans l’appartement susmentionné de l’hôtel Chelsea.

« Cette affaire, basée sur les interactions présumées du demandeur avec Bob Dylan il y a plus de 56 ans, est un shakedown effronté se faisant passer pour un procès », lit-on dans le nouveau dossier du gagnant de 10 Grammy (et 38 fois nominé). «Il a été déposé de mauvaise foi dans le but inapproprié d’extraire un énorme paiement sous la menace d’une publicité négative.

« Monsieur. Dylan ne sera pas extorqué », poursuit le texte sans restriction. « Monsieur. Dylan se défendra vigoureusement contre ces mensonges d’avocats et demandera réparation à tous les responsables, notamment en demandant des sanctions pécuniaires contre les personnes responsables de la fabrication et en engageant ce procès abusif.

Ensuite, la réponse de huit pages vise la vie personnelle et le parcours professionnel du plaignant. Cet individu – dont le nom reste abrégé en « JC » dans le dossier – » est un médium qui se spécialise dans la » canalisation » des proches décédés des familles en deuil – moyennant des frais » et a prétendument fait un certain nombre de déclarations publiques apparemment étranges, selon au conseil de Dylan.

Ces affirmations, le document concis relaie, incluent des déclarations selon lesquelles « elle a été enlevée par des extraterrestres et a piloté leur vaisseau spatial », « parle aux chats, aux chiens et à d’autres animaux – vivants et morts – ainsi qu’aux insectes et aux plantes », et « peut signes divins des taches de rouge à lèvres, du marc de café, des résidus de feuilles de thé, des cristaux, des cartes à jouer et des palmiers.

Ensuite, la réponse de Bob Dylan indique que « l’enquête a révélé que sa demande est basée sur une histoire fantastique et fictive exploitée à des fins financières », qualifiant les allégations de « fausses, absurdes et d’une impossibilité chronologique ».

« Lorsque tous les « faits » supposés seront révélés, le monde apprendra à quel point ils sont ridicules et verra ce procès de mauvaise foi pour ce qu’il est : une tentative pernicieuse d’extorquer M. Dylan. »

Le texte note également qu’un journaliste aurait entendu « une histoire très différente » sur les allégations d’abus en 2017, choisissant finalement de ne pas rendre compte de l’affaire, et qu' »un seul changement » entre le procès initial et la plainte modifiée avait changé » la chronologie d’« avril et mai » au « printemps 1965 ».

« Monsieur. Dylan a peut-être semblé être une cible facile pour les avocats qui ont déposé et espéraient tirer profit de ce procès frauduleux », conclut le dossier. «Ils ont probablement supposé qu’il ne serait pas prêt à se battre et paierait plutôt l’extorsion pour éviter le fardeau, la publicité et les dépenses de se défendre.

« Ils n’auraient pas pu avoir plus tort. M. Dylan cherche et obtiendra justice, justification et pleine responsabilité.