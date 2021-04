Bob Marley: Attrapez un feu

Un album de génie révolutionnaire, qui combinait un timing parfait avec une signification culturelle durable, Catch A Fire a posé la première pierre de la carrière de la première et même seule superstar du reggae au monde et a établi une tête de pont entre la musique profonde de la Jamaïque et le courant pop commercial. du premier monde. Sa sortie a marqué le moment où le reggae a vraiment commencé à «prendre feu» sur la scène internationale.

Bien que Catch A Fire soit introduit Bob Marley au monde au-delà de sa patrie caribéenne, ce n’était pas le premier album du chanteur. En effet, ce n’était même pas un album de Bob Marley. Catch A Fire était le cinquième album du groupe connu et présenté simplement comme les Wailers qui avaient joué et enregistré ensemble en Jamaïque pendant une décennie ou plus avant sa sortie.

Il est difficile de dire à quel point la musique jamaïcaine était peu connue dans la Grande-Bretagne et l’Amérique d’avant Marley au début des années 1970. Malgré l’histoire riche et variée du reggae et ses antécédents de ska, de bluebeat et de mento, seule une poignée de chansons reggae avait déjà fait une impression sur les charts en dehors de l’île. Au Royaume-Uni, le reggae avait des associations malheureuses avec la tendance skinhead boot-boy et le top 10 lubrifiant (et interdit) de Max Romeo, «Wet Dream». Aux États-Unis, des succès pop occasionnels d’acteurs américains tels que Neil Diamond («Red Red Wine») et Johnny Nash («Hold Me Tight») parcouraient doucement la surface de la tradition reggae / rocksteady.

Mais cela était sur le point de changer. The Harder They Come, un film mettant en vedette le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff, avec une bande originale de chansons reggae interprétées par Cliff, Desmond Dekker et d’autres, a été créé au Festival du film de Venise en 1972 et est devenu un succès international à combustion lente. Plus tard la même année, Nash a marqué un Top 15 à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis avec son enregistrement de la chanson de Bob Marley «Stir It Up». La star américaine a amené les Wailers comme acte de soutien lors de sa tournée de 1972 au Royaume-Uni, où le groupe a rencontré Chris Blackwell qui les a signés pour enregistrer un album pour Island Records.

Les Wailers ont enregistré Catch A Fire dans trois studios huit pistes différents à Kingston. Contrairement aux enregistrements précédents, ils disposaient désormais d’un budget qui pouvait rendre justice aux chansons, dont sept ont été écrites par Marley – qui a également produit l’album – et deux par l’autre chanteur et guitariste principal du groupe, Peter Tosh. Même ainsi, lorsque Marley est retourné à Londres pour livrer les bandes maîtresses, Blackwell a insisté sur le fait que plus de travail était nécessaire et a rapidement repris les rênes de la production. En ajoutant des contributions overdubbed du guitariste de session Wayne Perkins, Blackwell a peaufiné les arrangements et ajusté les mixages, faisant reculer certaines des parties de graves les plus lourdes et modelant généralement le son dans une forme qui reste fidèle aux racines du groupe, mais qui s’asseoirait également confortablement. le marché du rock grand public de l’époque.

Le résultat était un album avec un groove qui était langoureux, soul et ensoleillé, mais mince et tendu comme un ressort enroulé. Les parties de basse et de batterie – fournies respectivement par Aston «Family Man» Barrett et son jeune frère Carlton Barrett – ont été soudées ensemble par les coups de grattage staccato distinctifs de la guitare rythmique de Marley. Le tiraillement rythmique irrésistible que cela a produit a été une révélation pour la grande majorité des auditeurs découvrant le groupe pour la première fois. Il en était de même pour les parties vocales incroyablement complexes. On oublie souvent que les Wailers avaient commencé leur vie en tant que groupe vocal et maintenant, aidé par Rita Marley (l’épouse de Bob) et Marcia Griffiths, le groupe, y compris le percussionniste Bunny Wailer, a tissé un riche patchwork d’harmonie et de contrepoint parties vocales autour de Marley et Les lignes mélodiques de Tosh sur des nombres tels que “Stop That Train” et “Baby We Got A Date (Rock It Baby)”. Les parties du clavier, fournies par John Rabbit Bundrick, ont complété l’image sonore avec un orgue, un clavinet et une pincée d’effets électroniques modernes.

C’était un album de deux côtés; littéralement, à l’époque où le vinyle était le seul format commercialement viable, mais aussi dans ses préoccupations lyriques, qui se partageaient également entre un cri d’angoisse du ghetto et le cri d’un jeune homme à la recherche d’autre chose. La chanson la plus durable de l’album, “Stir It Up” – déjà un succès pour Johnny Nash – a été suivie par le “Kinky Reggae”, encore plus explicitement amoureux, dans lequel une certaine Miss Brown aurait du “sucre brun partout” er booga -wooga. ”

Mais la viande émotionnelle de l’album était dans les paroles passionnées et poètes de rue de chansons de protestation, notamment «Slave Driver» et «400 Years». “Pas de chaînes autour de mes pieds / Mais je ne suis pas libre / Je sais que je suis lié en captivité”, a chanté Marley dans “Concrete Jungle”, le premier de plusieurs cris brûlants au nom des opprimés et dépossédés de sa patrie qui a fait écho ce que l’on appelait autrefois la musique «nègre spirituelle» des générations précédentes.

La couverture du premier album des Wailers, The Wailing Wailers, sorti en 1965, portait une photo des trois principaux – Bunny Wailer, Bob Marley et Peter Tosh – soigneusement coiffés de smokings et de nœuds papillon au-dessus de la ligne de sangle «Jamaica’s Top Rated Singing Sensations. » Les choses avaient quelque peu changé lorsque le groupe fit sa première apparition à la télévision britannique au Old Grey Whistle Test le 1er mai 1973. Marley dans une chemise de travail bleue, les yeux fermés, ressemblait à un jeune messie. Il était flanqué de Wailer aux percussions et de Tosh dans un bonnet de couleur rasta et des lunettes de rock-dignitaires jouant de la guitare solo avec un effet wah-wah extrême. Aux côtés du claviériste Earl Lindo, la section rythmique robuste de Barrett et Barrett s’est accrochée au groove étrangement incliné d’une manière qui n’avait aucun précédent dans la musique britannique. Leur performance dans l’émission «Concrete Jungle» et «Stir It Up» a ouvert la porte à un nouveau monde musical pour un public habitué à un régime de Jackson Browne, Focus et Earthband de Manfred Mann. Avec une exposition pour la musique populaire de toute sorte encore rare, c’est devenu l’un de ces moments cruciaux de la télévision, un peu comme la première apparition de David Bowie chantant «Starman» sur Top Of The Pops l’année précédente.

VÉRIFIER

LA DISCOGRAPHIE DE BOB MARLEY

La provenance exotique de Catch A Fire a contribué à l’impact indélébile qu’il a eu sur tous ceux qui y prêtaient attention. Mais de la même manière, la bataille pour l’acceptation par le marché de masse ne devait pas être gagnée du jour au lendemain. Incroyablement rétrospectivement, l’album n’a fait aucune impression sur le classement britannique et n’a atteint que le n ° 171 aux États-Unis.

Un indicateur plus approprié est que Catch A Fire est maintenant l’album reggae le mieux placé dans la liste 2003 de Rolling Stone des 500 plus grands albums de tous les temps (au n ° 126; il n’a été surclassé que par la compilation posthume de Marley, Legend, au n ° 46. ). Mais quelles que soient les données statistiques suggèrent ou non, il est difficile de surestimer l’importance historique et la brillance révolutionnaire du premier album international de Marley.

Catch A Fire peut être acheté ici.

Bob Marley: Découvrez les histoires derrière les albums …