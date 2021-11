Bob Marley : Babylon en bus

Babylon By Bus était un double album live, enregistré pour la plupart lors d’une série de spectacles de trois nuits en juin 1978 au Pavillon de Paris d’une capacité de 10 000 personnes, et sorti le 10 novembre. C’était le deuxième album à être produit par Bob Marley et les Wailers en 1978, année au cours de laquelle le groupe entame également une tournée « mondiale » pour promouvoir le précédent album, Kaya. C’était une charge de travail pour un homme qui avait reçu un diagnostic de cancer malin de l’orteil l’année précédente. Et c’était un exercice d’équilibriste pour un groupe dont la musique incarnait l’esprit brut de la rue de leurs origines de bidonvilles, mais qui était désormais systématiquement tenu de livrer un spectacle de pain et de cirque à grande échelle sur certaines des plus grandes scènes intérieures du monde.

Le début de la tournée Kaya a été retardé en raison de problèmes de santé, non pas avec Marley, mais avec le guitariste des Wailers Junior Marvin, qui avait rejoint le groupe en février 1977 peu après que Marley ait déménagé à Londres. À ne pas confondre avec Junior Murvin de la renommée de « Police And Thieves » (décédé en 2013), Marvin était un artiste flamboyant qui a ajouté un élément clé de rock & roll au spectacle sur scène des Wailers. En effet, sa contribution était telle que les problèmes de santé de Marvin ont suffi à forcer le report de plusieurs spectacles avant que la tournée Kaya ne commence enfin à Ann Arbor, Michigan, le 18 mai.

La tournée a traversé l’Amérique et l’Europe et s’est terminée à Miami, en Floride, le 5 août 1978. La seule date au Royaume-Uni, au Bingley Hall, à Stafford, le 22 juin, n’a pas tout à fait atteint les sommets des légendaires spectacles du Lyceum en 1975 qui ont abouti à Marley’s premier et définitif album live Habitent! (souvent appelé Live At The Lyceum). Mais la réaction à cet album, qui avait déjà acquis un statut légendaire, a néanmoins encouragé Island à revenir plus tôt que tard pour une autre, et en effet plus grande, morsure de la cerise avec Babylon By Bus. (Le titre a été extrait du titre d’une critique du spectacle de Bingley Hall dans New Musical Express.)

Marley, qui était désormais non seulement un interprète d’une grande expérience, mais aussi un héros folklorique international, avait cultivé une présence scénique presque messianique. « Monsieur. Marley projette un étrange abandon sur scène qui est presque chamanique dans son intensité », a noté le critique du New York Post dans un résumé sec qui faisait référence au « mysticisme de sa personnalité » et qui a (inconsciemment) éclairé le choc des cultures qui se tenait à le cœur du phénomène Marley en Occident. « Il est tout à fait clair qu’au moins une partie de son étrangeté – les ‘dreadlocks’ rastafari qui lui tombent sur la tête, les pas de danse étrangement sautillants, le regard vaguement visionnaire – est en partie une position théâtrale soigneusement assumée, mais non moins puissante pour cela, », a poursuivi le journaliste du Post.

Le défi pour Babylon By Bus était de capturer une fois de plus cette incroyable intensité sur une bande de deux pouces, mais sans reproduire le précédent Live! album ou, d’ailleurs, trop se concentrer sur le matériel de l’album Kaya qui n’était sorti que neuf mois auparavant. Le fait que Marley et le coproducteur Chris Blackwell l’aient réussi témoigne de la force et de la profondeur du répertoire de Marley et des instincts d’exécution finement affûtés d’un groupe largement reconnu comme l’un des actes live les plus remarquables de l’histoire de la musique populaire. musique.

Alors que les Wailers étaient principalement un véhicule pour le génie du chant et de l’écriture de chansons de Marley, Babylon By Bus a fourni une vitrine unique pour les prouesses musicales du plus grand groupe de reggae au monde. L’invincible section rythmique – Aston et Carlton Barrett à la basse et à la batterie respectivement – ​​était restée catégoriquement en place depuis 1970. Immuables, immuables et incommensurables dans l’ampleur de leur contribution, ils ont fourni le fondement sur lequel les performances du groupe ont été construites. La musique reggae, avec sa structure rythmique contre-intuitive – où le temps fort vient sur le premier et le troisième temps de la mesure (par opposition aux deuxième et quatrième « backbeat » omniprésents dans le rock et la pop) – est définie par le groove. Et de la floraison d’ouverture de « Positive Vibration » sur la face un jusqu’à la finale grandiose et étendue de « Jamming » à la fin de la face quatre, les Barretts ont fourni une succession sûre des énormes grooves grondants mais agiles qui sous-tendaient le meilleur travail des Wailers.

Un autre élément clé du son des Wailers mis en évidence sur Babylon By Bus était les arrangements vocaux habiles interprétés par Rita Marley, Marcia Griffiths et Judy Mowatt, mieux connus sous le nom de I-Threes. Leurs parties entrelacées sur « Exodus » étaient une œuvre d’art et avec la foule ajoutant ses propres contributions impromptues – chanter, appeler, chanter, applaudir – le mélange de voix a infusé les performances avec un sens exultant de la communauté.

Les joueurs de première ligne n’allaient pas manquer non plus, et de nombreuses chansons – « Lively Up Yourself », « Concrete Jungle », « Rebel Music (3 O’Clock Roadblock) » et d’autres – ont été étirées pour accueillir les lamentations de blues des solos de guitare de Junior Marvin et Al Anderson ainsi que des jams de clavier – comme le solo de piano électrique fou dans « Stir It Up » – de Tyrone Downie et Earl Lindo.

Bien qu’il soit davantage axé sur les goûts grandioses du marché américain/rock que n’importe quel album précédent de Marley, Babylon By Bus s’est classé à un décevant n ° 102 aux États-Unis, où Marley a conservé un curieux statut de sorte de superstar de niche. L’album a atteint le 40e rang au Royaume-Uni. Mais plus révélateur à l’époque était l’impact énorme et durable de la tournée Babylon By Bus qui a suivi, qui a emmené Marley et les Wailers en Asie et en Océanie pour la première (et unique) fois. Arrivé à Tokyo pour le premier des six concerts à guichets fermés commençant le 5 avril 1979, le groupe a été accueilli par des foules de fans légèrement hystériques et de paparazzi insistants, les obligeant à convoquer à la hâte une conférence de presse avant même de quitter l’aéroport. La visite a jeté les bases d’une scène reggae florissante qui a rapidement pris racine au Japon.

Un accueil similaire les attendait en Australie et en Nouvelle-Zélande, où Marley a passé du temps parmi les communautés maories et aborigènes, qui ont accueilli leurs visiteurs rastafariens comme des âmes sœurs et ont reçu Marley comme un sauveur. Il est difficile d’exagérer l’impact de la tournée Babylon By Bus sur l’écosystème musical et culturel de cette vaste partie de l’hémisphère sud, où le reggae n’avait été entendu auparavant que sur disques ou (occasionnellement) à la radio. Comme auparavant en Europe et en Amérique du Nord, Marley et les Wailers sont venus, ont vu et ont conquis, transformant le reggae d’une curiosité lointaine en un élément central du tissu musical populaire.

