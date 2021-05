Bob Marley: Confrontation – La vraie histoire derrière l’album

La mort de Bob Marley en 1981 à l’âge de 36 ans a provoqué une vague de chagrin à travers le monde. En Jamaïque, une congrégation de 6 000 personnes a pleuré la perte de l’honorable Robert Nesta Marley, OM (Ordre du mérite) lors d’une cérémonie funéraire dans la National Arena. «Il fait partie de la conscience collective de la nation», a déclaré le Premier ministre Edward Seaga dans un éloge funèbre au chanteur qui, a-t-il dit, avait «laissé une empreinte indélébile».

Au Royaume-Uni, «No Woman No Cry» est réintégré dans le classement peu de temps après la mort de Marley, culminant cette fois au n ° 8. Mais il faudra attendre deux ans avant que Island Records ne publie Confrontation, le premier et le meilleur des «nouveaux» albums posthumes de Marley, le 23 mai 1983. Le temps nécessaire pour mener à bien le projet reflète l’attention portée à l’album par Le chef suprême de l’île Chris Blackwell qui, avec les contributions des Wailers et des I-Threes, a compilé et mixé les morceaux, dont la plupart avaient pour origine des démos inédites et des enregistrements réalisés au cours des deux ou trois ans précédant la mort de Marley.

Marley s’était arrêté sur le titre et le ton de l’album avant sa disparition. Selon son biographe Timothy White, le chanteur avait envisagé Confrontation comme le dernier volet d’une trilogie de sensibilisation commencée par Survie (1979) et a continué avec les réflexions politiques similaires de Soulèvement (1980). L’œuvre de couverture de Confrontation de Neville Garrick, qui représentait Marley à califourchon sur un cheval blanc conduisant une lance à travers le cœur d’un dragon, avait été l’idée de Marley et était considérée comme le symbole d’un coup mortel frappé par la superstar rastafarienne dans son jamais -en fin de bataille contre la bête de Babylone.

L’album a revisité certains thèmes familiers, en particulier celui du pouvoir de la musique pour amener l’unité et tuer le dragon de l’oppression, comme exprimé dans «Chant Down Babylon», «Jump Nyabingi», «Rastaman Live Up!» et «Trench Town». Il y avait aussi plus d’appels pour célébrer la vie et les enseignements de Jah le Tout-Puissant dans «Give Thanks And Praises» et «I Know», ce dernier sorti en disco-mix de 12 pouces en Jamaïque. Le grand succès international de l’album a été “Buffalo Soldier”, qui a mis en lumière l’histoire peu connue (à l’époque) des régiments de cavalerie américains dotés d’Afro-Américains qui se sont battus au 19ème siècle pour maîtriser les tribus indiennes indigènes (principalement Apache et cri). «Volé d’Afrique / amené en Amérique / se battre à l’arrivée / se battre pour la survie», a chanté Marley sur un ton qui pleurait à la fois la situation difficile et célébrait la détermination acharnée de ces hommes noirs, déracinés de leur patrie africaine et plongés dans une vie continue. ou-bataille de la mort «au cœur de l’Amérique». Écrit par Marley et NG Williams, mieux connu sous le nom de DJ reggae et chanteur King Sporty, “Buffalo Soldier” était une déclaration spirituelle audacieuse sur un air trompeusement accrocheur qui a atteint la quatrième place au Royaume-Uni, le single le mieux placé (en dehors de la Jamaïque ) de la carrière de Marley.

Confrontation est sorti dix ans après Attraper un feu. Au cours de cette décennie, Marley and the Wailers avait sorti dix albums et emmené la musique reggae des ruelles de Trenchtown jusqu’aux plus grandes scènes et palmarès musicaux du monde. Ce faisant, Marley avait changé le visage de la musique populaire – ou, plus précisément, changé son son, son rythme et son vocabulaire. Au Royaume-Uni, Marley avait livré le reggae de l’obscurité (et d’une association malheureuse avec la culture bootboy skinhead) et l’avait placé fermement au cœur du courant dominant de la pop. Au moment de sa mort, des groupes de reggae locaux tels que Steel Pulse et Aswad étaient devenus les piliers du circuit live, tandis que UB40 était devenu le premier groupe reggae-pop anglais. Les groupes punk et new wave, notamment The Clash and the Police, avaient incorporé des rythmes reggae et d’autres dispositifs stylistiques lors de leur voyage depuis le circuit des pubs de Londres pour remporter le succès au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs.

Comme Jimi Hendrix avant lui, Marley a révolutionné la musique populaire sans vivre pour voir tous les fruits de son incroyable héritage. Depuis sa mort, la musique de Marley s’est vendue en quantités monumentales. La compilation des plus grands succès, Legend, sortie en 1984 – l’année qui a suivi le lancement du format CD – s’est vendue à 15 millions d’exemplaires aux États-Unis, où elle reste le deuxième album le plus long de l’histoire du Billboard Chart (derrière Dark Side De la lune). Dans le monde entier, Legend s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires, ce qui en fait, confortablement, l’album reggae le plus vendu jamais sorti et un concurrent sérieux pour le plus grand album de compilation pour un seul artiste de tous les temps.

Parmi les nombreuses reconnaissances posthumes de sa vie et de son travail, Marley a été intronisé au Rock And Roll Hall of Fame en 1994, Exode a été nommé Album du siècle par le magazine Time et «One Love» a été déclaré Chanson du millénaire par la BBC.

Mais Marley a eu un impact culturel qui allait bien au-delà des statistiques de ventes et des prix prestigieux. Sa musique et son message de libération ont voyagé dans des endroits que la plupart des pop et rock occidentaux ont traditionnellement été incapables d’atteindre, inspirant les peuples dépossédés en Afrique du Sud et au Zimbabwe, les tribus amérindiennes autochtones aux États-Unis, les Maoris en Nouvelle-Zélande et les Aborigènes en Australie. . En Jamaïque et dans les Caraïbes, Marley a continué à être vénérée comme la plus grande ambassadrice de la région de tous les temps – dans tous les domaines artistiques ou même politiques. À travers sa musique, il a exporté l’identité culturelle d’une petite île aux quatre coins du monde, tandis que sa dévotion inébranlable à Dieu et à la ganja faisait plus pour promouvoir les idéaux du credo rastafarien et la richesse de la culture du tiers monde que les plus énergiques. et évangélique des prédicateurs.

Au cours des années 1970, Marley était passée d’un arrière-plan de pauvreté abjecte à devenir une superstar internationale et multimillionnaire. Pourtant, il n’a jamais cherché à se couper de ses débuts. «Bob ne s’est jamais séparé du peuple», a déclaré Chris Blackwell. «Tout le monde savait qu’il était une star, mais il était vraiment humble», a déclaré le chanteur de reggae Junior Tucker, l’un des contemporains de Marley’s Trenchtown. «Il portait toujours de vieux jeans et une chemise ordinaire et montait et descendait dans une vieille jeep défoncée.

“Personne dans le rock and roll n’a laissé un héritage musical qui compte plus ou qui compte de manière aussi fondamentale”, a déclaré Robert Palmer du magazine Rolling Stone. L’appel de Marley était universel parce que, jusqu’au bout, sa musique est restée à la fois pour le peuple et pour le peuple.

«L’argent n’est pas ma richesse», a expliqué Marley. «Ma richesse est de vivre et de marcher pieds nus sur la terre.»

