Bob Marley et les Wailers : en direct !

“Depuis Trenchtown, Jamaïque – Bob Marley et les Lamentations. Ainsi commença l’un des albums transcendants de l’ère pop moderne. Vivre! a été enregistré le 18 juillet 1975, lors du deuxième de deux concerts à guichets fermés au Lyceum Ballroom de Londres et sorti au Royaume-Uni le 5 décembre de la même année. Les rapports de ces spectacles à l’époque étaient formulés en termes d’émerveillement perplexe. Le critique du Times a remarqué une « odeur curieuse » dans l’air qu’il ne pouvait pas identifier mais qui lui rappelait des « chemises fraîchement pressées ». Le critique de NME avait sa poche choisie. Ce sur quoi ils étaient tous d’accord, c’était le charisme messianique de Marley, l’éclat contagieux de la musique et des musiciens, et le sens irrésistible de l’occasion. En effet, la signification emblématique de la performance de Marley était telle qu’elle rappelait au critique le spectacle de Sounds of Bob Dylan à l’Albert Hall en 1966. La tournée actuelle de Marley, a-t-il déclaré, “rendrait enfin le reggae respectable”. Avec l’aide de cet album, le reggae a certainement atteint un nouveau niveau de visibilité et d’acclamation, bien que « respectable » n’ait jamais vraiment été le truc de Marley.

Marley et les Wailers étaient en tournée pour promouvoir le Natty Dread album, sorti l’année précédente. À partir de Miami, en Floride, le 5 juin, le groupe avait joué à peu près la même liste de chansons dans des salles à travers les États-Unis. Mais bien que les critiques aient été favorables, Marley n’avait pas encore fait sa grande percée. Un critique du spectacle du groupe au Wollman Skating Rink de New York a parlé pour beaucoup lorsqu’il a noté que « Voir les Wailers en direct a fait se demander encore une fois pourquoi le reggae jamaïcain est si lent à prendre feu aux États-Unis. »

Les spectacles de Londres étaient au début d’une brève étape britannique de la tournée qui a également eu lieu à Birmingham et à Manchester. Le Lyceum était un théâtre du West End converti en une salle de bal de la Mecque d’une capacité de 2 100 places, mieux connue pour ses concerts de big band et ses concours Miss Monde et remarquable pour son toit rétractable qui pouvait être ouvert pendant les concerts en été. Il est devenu un lieu de rock dans les années 1960 et 1970 lorsque des groupes tels que reine, Led Zeppelin et L’OMS joué là-bas. Les deux spectacles de Marley étaient fébrilement attendus. Le bouche à oreille s’était répandu lors de ses précédentes tournées au Royaume-Uni et alors qu’il avait longtemps été un héros parmi la communauté afro-caribéenne, Marley était désormais un favori parmi la foule post-hippie et universitaire. Le mélange racial du public au Lyceum était donc, exceptionnellement pour un lieu rock, divisé 50-50. La police était sortie en force, alignée à l’extérieur du lieu, et un esprit de révolution flottait dans l’air, ainsi que la fumée odorante pour laquelle Kingston, en Jamaïque, était déjà célèbre.

Le line-up des Wailers qui sont arrivés à Londres comprenait la section rythmique de longue date d’Aston Barrett (basse) et Carlton Barrett (batterie) avec Al Anderson (guitare principale), Tyrone Downie (claviers), Alvin Patterson (percussions) et une section vocale I-Threes épuisée de Rita Marley et Marcia Griffiths (Judy Mowatt a raté les concerts de Londres).

Le spectacle a été enregistré au Rolling Stones Mobile Studio, une installation ultramoderne de 16 pistes qui avait été utilisée la même année pour enregistrer Physical Graffiti de Led Zeppelin et Run With The Pack de Bad Company. Garé sur la route à l’extérieur de la salle pendant le concert, le Mobile a fidèlement capturé l’esprit glorieux de l’occasion ainsi que toutes sortes d’imperfections mineures dans la performance réelle qui n’ont pas été rangées ou autrement “aérographiées” rétrospectivement. Il y avait les harmonies déchiquetées de “Trenchtown Rock”; l’accélération légère mais persistante du tempo vers la fin de « Lively Up Yourself » ; et le retour du microphone, planant momentanément, pendant le premier couplet de “No Woman, No Cry”.

Mais loin d’altérer l’expérience d’écoute, de tels défauts ont donné un réalisme terreux à l’enregistrement qui n’a fait qu’ajouter à la majesté irrésistible de l’album dans son ensemble. Après les mots succincts d’introduction du road manager des Wailers Tony Garrett, le spectacle et l’album ont débuté avec « Trenchtown Rock », au cours duquel le son de la foule est rapidement devenu une partie intégrante de la performance elle-même. Alors que le groupe propulsait la face 1 de l’album avec “Burnin’ And Lootin'”, “Them Belly Full (But We Hungry)” et “Lively Up Yourself”, il y avait un esprit communautaire et de bien-être qui a jailli des grooves. du disque. “I Shot The Sheriff” était incroyablement plus fort que la version des Wailers sur Burnin’, sans parler du hit international d’Eric Clapton de l’année précédente. Et la grande finale de “Get Up, Stand Up” a trouvé le public contribuant à une expression de solidarité musicale rarement entendue dans une salle de concert, et encore moins capturée pour la postérité.

La chanson la plus parfaitement réalisée de cet album, peut-être même de tous les albums de Marley, était « No Woman, No Cry », qui a ouvert la deuxième face du pressage vinyle original. Il y avait quelque chose d’unique et d’évocateur dans la version live de cette chanson en particulier ce soir-là. Alors que l’intro prolongée à l’orgue commençait, vous pouviez entendre des voix de la foule chanter le refrain avant même que Marley ait commencé à chanter lui-même. Cela a eu l’effet curieux de donner l’impression que le public était en fait assis avec le groupe autour d’un des feux de camp dans la cour du gouvernement à Trenchtown. Avec le toit de la salle maintenant ouvert dans une vaine tentative pour soulager la chaleur étouffante de l’auditorium, cette idée n’était pas aussi fantaisiste qu’elle aurait pu le paraître. Le bruit, l’agitation et l’affection de la foule étaient évidents tout au long des sept minutes que la chanson a duré, alors que Marley chantait les liens d’amitié et d’amour qui finiront par libérer une communauté des difficultés. La dernière ligne de “Tout ira bien” était un mantra d’optimisme et de délivrance qui a traversé toutes les divisions, un morceau de musique qui célébrait la résilience de l’esprit humain, quels que soient les obstacles qu’un monde cruel pourrait dresser sur son chemin.

Le Live ! La version de “No Woman, No Cry” est immédiatement devenue l’enregistrement définitif de la chanson. Il est également devenu le premier hit de Marley, atteignant le n ° 22 dans les charts britanniques lors de sa sortie en single en 1975. Il atteindra plus tard le n ° 8 au Royaume-Uni lors de sa réédition après la mort de Marley en 1981, et alors qu’il jamais classée aux États-Unis, la chanson sera plus tard classée au 37e rang des plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone.

Vivre! était la distillation parfaite du répertoire de base de Marley jusqu’à ce point rassemblé et présenté au moment idéal. Les imperfections de la performance ne faisaient qu’ajouter à l’attrait du disque – paradoxalement, le rendant encore plus parfait. À ce jour, Live! est resté, à la fois spirituellement et musicalement, aussi proche du nirvana qu’une expérience musicale enregistrée puisse l’être.

