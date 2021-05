Bob Marley: Rastaman Vibration – La vraie histoire derrière l’album

Après de longues années de statut de héros culte, Rastaman Vibration a apporté Bob Marley et enfin le succès des Wailers. Sorti le 30 avril 1976, il est devenu le premier, et même le seul album du groupe à atteindre le Top 10 américain (à part la compilation posthume, Legend) et a fait des incursions similaires dans le classement britannique, où il a atteint le n ° 15.

Et pourtant, malgré tout son attrait commercial et sa vigueur philosophique, Rastaman Vibration était un album qui a livré étonnamment peu de classiques de Marley et qui s’est coincé, de manière créative, entre les réalisations monumentales de Vivre! (1975) et Exode (1977). Enregistré à Kingston, en Jamaïque, et mixé à Miami, en Floride, par le bassiste Aston Barrett et le suprême d’Island Records Chris Blackwell, Rastaman Vibration a pris ce que le critique de Rolling Stone a décrit comme une «position apparemment incohérente à mi-chemin entre la révolution et le Hot 100».

Le côté «révolution» de l’équation n’était nulle part plus évident que sur «War», une chanson qui mettait en musique les paroles d’un discours célèbre de Haile Selassie aux Nations Unies en 1963. «Jusqu’à la philosophie qui tient une race supérieure et un autre inférieur / Est finalement et définitivement discrédité et abandonné / Partout c’est la guerre », a chanté Marley, une lyrique qui malgré toute sa puissance idéologique était plus polémique que poétique.

Marley, qui a été élevé dans la foi catholique, était un rastafarien dévot. Une secte religieuse qui a pris racine en Jamaïque dans les années 1930, le mouvement Rastafari a été fondé sur la conviction que Haile Selassie, l’empereur d’Éthiopie, était Dieu incarné sur Terre. Bien que ce ne soit pas une idée de sa propre invention, Selassie, décédé en 1975, à l’âge de 83 ans, n’a pas fait grand-chose pour décourager cette croyance; en ce qui concerne Marley, «je sais que Sa Majesté Impériale Haile Selassie est le Tout-Puissant. Il m’a créé », était une simple déclaration de fait. Le credo rastafarien était au cœur de la vie, de la musique et de la vision culturelle du monde de Marley. Les rastas croient que la marijuana est un sacrement religieux et que la fumer est un rite comparable à la communion. Pour le Rasta engagé, le fait de fumer de l’herbe ou de la ganja est donc entrepris comme un moyen de s’engager avec Jah (Dieu), non – comme le supposent plus généralement les consommateurs et les forces de l’ordre – pour le plaisir illicite de se faire défoncer. Les rastas ne se coupaient jamais les cheveux, les entraînant à la place en boucles de tire-bouchon serpentines connues sous le nom de dreadlocks, un look conçu comme un hommage visuel au Lion de Juda, l’un des nombreux titres officiels de Selassie et un emblème souvent représenté sur le drapeau de l’Éthiopie.

La croyance de Marley dans le pouvoir de la musique, de la marijuana et de Jah pour résoudre les problèmes du monde n’a jamais faibli. Sa philosophie était étayée par un code religieux strict: «Le salaire du péché, c’est la mort / Le don de Jah, c’est la vie», a-t-il chanté sur «Johnny Was», prenant un ton moral élevé en racontant l’histoire déchirante d’une femme dont le fils avait été abattu dans un combat de rue dans le ghetto. Et bien que Marley ait souscrit à un système de croyance politique qui prêchait la paix et l’amour à tous les peuples, il a défendu la classe inférieure avec un zèle révolutionnaire qui rendait parfois une écoute inconfortable. «Nous allons chasser ces fous chauves-souris hors de la ville», a-t-il chanté dans «Crazy Baldheads» («baldheads» étant un Rasta péjoratif pour les blancs, qu’ils soient fans de reggae ou non).

Pour toutes les chansons de l’album qui étaient chargées de fortes doses de doctrine religieuse et d’idéologie sociopolitique, Rastaman Vibration était non moins enthousiaste à l’idée de gagner les gardiens du grand public commercial. Le morceau d’ouverture, «Positive Vibration», était un recueil de slogans aérés et de bien-être – «Vivez si vous voulez vivre»; «Place au jour positif» – livré avec une douce mélodie sinueuse. «Roots Rock Reggae» avec son chœur doux et ses ornements de saxophone a été un appel sans vergogne aux programmeurs de radio américains pour mettre les chansons de Marley à la radio: «Joue-moi sur le R & B / Je veux que tout mon peuple voie / Nous bouillonnons» dans le Top 100 / Tout comme une puissante terreur. ” «Cry To Me», un réenregistrement d’une chanson des Wailers de 1966, était une mélodie douce et émouvante avec des harmonies luxuriantes et une touche légère et sautillante qui promettait le pardon et le soulagement de tous les chagrins d’amour.

L’appel aux créateurs de goût a clairement fonctionné et Rastaman Vibration a grimpé régulièrement dans les charts alors que Marley et les Wailers entreprenaient une tournée américaine, commençant en Pennsylvanie le 23 avril, avant de se rendre en Europe et au Royaume-Uni où ils ont joué six spectacles en quatre jours. au Hammersmith Odeon à Londres. Les critiques de l’album et des spectacles en direct faisaient des références cohérentes non seulement au talent et au charisme abondants de Marley, mais aussi aux performances magistrales des Wailers et en particulier à la contribution clé de la section rythmique de longue date des frères Barrett, Carlton (à la batterie ) et Aston (basse et coproducteur de l’album).

VÉRIFIER

LA DISCOGRAPHIE DE BOB MARLEY

Comme sur les albums précédents, un tas de chansons sur Rastaman Vibration se sont vu attribuer des crédits d’écriture erronés, tandis que le différend de Marley avec son ancienne maison d’édition Cayman Music a grondé. Parmi les bénéficiaires cette fois, il y avait Vincent Ford (ami en fauteuil roulant de Marley qui dirigeait une soupe populaire à Kingston – auparavant crédité pour avoir écrit No Woman, No Cry), Rita Marley et les frères Barrett. Une décision de justice en 1987 décidera finalement que toutes les chansons sur ce sujet, comme sur d’autres albums, avaient en fait été écrites par Marley, auquel point les crédits d’édition ont été réattribués à titre posthume à sa succession.

Malgré son statut d’album révolutionnaire du groupe, Rastaman Vibration a marqué une période de transition pour Marley à la fois musicalement et personnellement. Après avoir travaillé dans l’obscurité relative pendant une décennie ou plus, le chanteur était maintenant reconnu sur la scène internationale comme une star du tiers monde d’une autorité unique et salué dans son propre pays comme quelque chose de proche d’un prophète. Des élections générales se profilaient en Jamaïque et Marley était sur le point d’être plongé dans une période de turbulences et de danger avec des résultats spectaculaires.

Rastaman Vibration peut être acheté ici.

Bob Marley: Découvrez les histoires derrière les albums …