Bob Marley & The Wailers : Burnin’

Les choses ont évolué rapidement dans le business de la musique en 1973. Moins de six mois après que les Wailers ont sorti leur premier album international, Prendre un feu le 4 mai, la conflagration s’est poursuivie avec la sortie de Burnin’ le 19 octobre. Toujours présenté uniquement sous le nom de The Wailers, et toujours dirigé par la ligne de front vocale à trois Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer, le groupe passait maintenant à la vitesse supérieure avec un sens croissant de la mission.

Bien que Catch A Fire n’ait pas été un succès, la réponse parmi les créateurs de tendances et les premiers utilisateurs a été écrasante. Le supremo d’Island Records Chris Blackwell, qui avait commencé sa carrière en vendant des disques d’artistes jamaïcains du coffre de sa voiture à la communauté des expatriés en Grande-Bretagne, connaissait une chose ou deux sur ce marché particulier et sentait maintenant quelque chose de spectaculaire dans l’air.

Catch A Fire n’avait pas seulement introduit les charmes rythmiques sinueux de la musique reggae, mais il avait également alerté le monde sur le cri de justice d’un peuple pauvre et historiquement dépossédé. Burnin’ a fait monter la barre dans tous les départements. La chanson presque titre de l’album « Burnin’ And Lootin' » promettait une émeute à grande échelle. Propulsé par la ligne de basse suprêmement mélodique d’Aston « Family Man » Barrett et le rythme de batterie à une goutte de son frère Carlton Barrett, la chanson avait un groove qui oscillait quelque part entre une marche funèbre et une nuit entière. La mélodie était triste, le ton plein de colère et de regret alors que Marley réfléchissait à la situation difficile de son peuple : « Tout ce que nous avons, il semble que nous l’ayons perdu.

Pendant ce temps, la chanson la plus célèbre de l’album, « I Shot The Sheriff » était un précurseur des histoires de rue meurtrières qui définiraient plus tard le gangsta rap américain. « Si je suis coupable, je paierai », a chanté Marley, mais l’histoire laissait peu de place au doute qu’il s’agissait d’un meurtre juste provoqué par une histoire de mauvais traitements graves par l’homme de loi en question. Il faudra encore un an avant qu’Eric Clapton ne porte sa version de la chanson au n°1 aux États-Unis (n°9 au Royaume-Uni), un succès révolutionnaire qui transformera d’un coup la perception mondiale et les fortunes de la musique reggae.

Ces deux chansons à elles seules ont marqué Burnin’ comme un album qui a donné une voix sérieuse à de lourdes préoccupations sociales et culturelles. Pendant la majeure partie de son histoire, la Jamaïque a été une économie rurale. L’afflux rapide d’habitants du pays après la guerre à Kingston avait déclenché une ère de croissance aléatoire et de répartition très inégale des richesses dans et autour de la capitale. De vastes pans de la ville étaient devenus des ghettos urbains où les principaux acteurs d’une scène musicale rudement vibrante côtoyaient à la fois les victimes de la pauvreté abjecte et les « groupes » (gangs) de criminels vaguement organisés. Cet environnement dur, nerveux mais riche en spiritualité a fourni une toile de fond extrêmement puissante à l’écriture de chansons de Marley, Tosh et Wailer, et jamais autant que sur Burnin’.

Le morceau d’ouverture de l’album « Get Up, Stand Up » est devenu un hymne durable du pouvoir populaire, adopté par les militants des droits civiques du monde entier. On dit que Marley et Tosh ont co-écrit la chanson lors d’une tournée en Haïti, où ils ont rencontré des extrêmes de pauvreté qui étaient l’égal de tout en Jamaïque. Fait intéressant, les paroles critiquaient spécifiquement les enseignants religieux pour avoir créé un écran de fumée avec des promesses d’un paradis à venir, détournant ainsi les gens de la revendication de leurs droits en tant qu’êtres humains ici sur ce monde. « Preacherman, ne me dites pas que le paradis est sous terre », a chanté Marley avec un dédain évident. La chanson sera réenregistrée sur les albums solo suivants par Tosh et Wailer et restera un numéro clé dans le répertoire de Marley jusqu’à la fin de sa carrière; en effet ce serait la dernière chanson qu’il ait jamais interprétée sur scène (à Pittsburgh en septembre 1980).

Avec les encouragements de Blackwell, Marley est de nouveau apparue comme la principale voix de chant et d’écriture des Wailers on Burnin’. Comme pour Catch A Fire, ses chansons représentaient la grande majorité des morceaux, ce qui explique peut-être pourquoi Burnin’ était le dernier album avant que Tosh et Wailer ne quittent le groupe. Les insatisfactions parmi les fondateurs se sont accumulées au cours d’un programme qui les a emmenés en Amérique pour la première fois. Wailer a trouvé la tournée onéreuse et une fois que le groupe était revenu en Jamaïque, il était réticent à repartir.

Bien qu’il s’agisse d’un «nouveau» groupe en Grande-Bretagne et en Amérique, les Wailers chantaient et enregistraient ensemble depuis 1963 et pouvaient se vanter d’un catalogue abondant de chansons qui étaient largement inconnues en dehors de la Jamaïque. Plusieurs des morceaux de Burnin’ étaient des réenregistrements de chansons déjà sorties. « Put It On », un groove doux et spirituel avec le chant plus émollient de « Lord I Thank You », était sorti en single sur le label Studio One en Jamaïque en 1965, quand c’était l’une des premières chansons à inventer le mot « toasting » pour désigner le style lyrique de chant des DJ de dancehall. De même, « Duppy Conqueror » et « Small Axe » étaient tous deux de nouveaux enregistrements de chansons qui étaient d’anciens favoris dans l’histoire des Wailers. (Les chansons qui n’ont pas été incluses dans l’album final comprenaient « Reincarnated Souls », « No Sympathy » et « The Oppressed Song » ; celles-ci finiraient par faire surface en tant que pistes bonus sur l’édition « Definitive Remastered » sortie en 2001).

En ce sens, Burnin’ était, dans une certaine mesure, un résumé des progrès des Wailers à ce stade. Un album plein de feu et de ferveur révolutionnaires, c’était aussi la dernière distillation héroïque d’un line-up qui avait emmené les adolescents Wailer, Tosh et Marley dans un voyage des rues de Trenchtown au bord de la célébrité mondiale. Désormais, ce serait Marley qui était vraiment l’homme en charge.

