Bob Marley & The Wailers Capitol Session ’73 devrait sortir en septembre

La scène est hollywoodienne. Octobre 1973. Pionniers internationaux du reggae Bob Marley et les Wailers ont été filmés lors d’une séance à huis clos à la Capitol Records Tower le 24 octobre par le célèbre producteur Denny Cordell, qui a reçu la bénédiction de Marley pour capturer le groupe en enregistrant 12 chansons. Tournée avec quatre caméras et mixée « à la volée » sur une bande colorisée, cette séquence de la session Capitol a été minutieusement restaurée, ce qui a donné une présentation incroyable de cette session en direct inédite.

Le 3 septembre, Tuff Gong et Mercury Studios sont fiers de présenter ce concert (presque 50 ans après son enregistrement) : Bob Marley And The Wailers : The Capitol Session ’73 sur DVD+CD, CD autonome, 2LP pressé sur vinyle de marbre vert , 2LP pressé sur vinyle Rasta swirl (rouge, jaune et vert – disponible exclusivement chez Sound of Vinyl), et aux formats numériques.

Cette session aux Capitol Studios a représenté un moment unique dans la carrière du groupe. Filmés 10 ans après leur formation, Bob Marley and the Wailers avait déjà plusieurs succès établis à travers les époques ska et rocksteady. Gagnant de la reconnaissance aux États-Unis, y compris quelques spectacles avec Bruce Springsteen au Max’s Kansas City à New York, ils ont ensuite continué à tourner avec Sly and the Family Stone, avant d’être largués sans ménagement de la tournée. Cela a conduit le groupe (Bob Marley, Peter Tosh, Joe Higgs, Aston Barrett, Carlton Barrett, Earl “Wya” Lindo) à se rendre à Hollywood pour faire cette session.

Les images de cette session ont été considérées comme perdues jusqu’à ce qu’un chercheur indépendant découvre quelques images. Pendant plus de 20 ans, des archives et des unités de stockage de New York et de Londres à San Diego ont été recherchées et recherchées pour récupérer des fragments du film, jusqu’à ce qu’il soit entièrement déterré, restauré et remasterisé.

Devenant une unité politiquement et socialement chargée après avoir été inspirée par le mouvement américain des droits civiques, divers efforts de libération de l’Afrique et Rastafari, que Bob Marley et les Wailers ont étudié auprès des aînés Rasta, leur musique reflétait l’âme et les luttes de l’époque. Faisant des déclarations poignantes sur la vie, la liberté et la justice sociale, les sentiments sont imprégnés dans les chansons, qui sont magnifiquement animées par Bob Marley et The Wailers: The Capitol Session ’73.

The Capitol Session ’73 sortira le 3 septembre et peut être pré-commandé ici.

La Capitol Session ’73 comprend les morceaux suivants :

« Vous ne pouvez pas blâmer les jeunes »

“Négrier”

« Brûler et piller »

“Chant Rastaman”

“Duppy Conquérant”

“Raver de minuit”

“Mettez-le”

“Arrêtez ce train”

« Cinky Reggae »

“Remuez-le”

“Pas plus de difficulté”

« Lève-toi debout »

Titres bonus du DVD :

“Duppy Conquérant”

“Chant Rastaman”