Bob Odenkirk de Better Call Saul reçoit les éloges du patron d’AMC après une crise cardiaque sur le plateau

Les fans de Bob Odenkirk de Better Call Saul ont été choqués d’apprendre sa crise cardiaque, ce qui a entraîné une vague de soutien pour l’acteur et beaucoup lui ont souhaité un prompt rétablissement. Les vœux et les hommages semblaient provenir de tous les coins d’Internet, et cela comprenait une déclaration d’AMC – le réseau domestique de Better Call Saul. Maintenant, le réseau a parlé davantage de l’urgence médicale de l’acteur par l’intermédiaire de l’exécutif Josh Sapan, et le patron d’AMC Networks n’a eu que des éloges pour la star alors qu’il poursuit son rétablissement.