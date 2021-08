Bob Odenkirk dit qu’il est submergé par l’amour et le soutien qu’il a reçus

in

L’acteur Bob Odenkirk a fourni une autre mise à jour sur sa santé, affirmant qu’il avait récemment passé du temps avec son ami acteur Michael Mando et qu’il se sentait dépassé par le soutien que tout le monde lui avait apporté.

Postant sur Twitter, Odenkirk a déclaré que Mando – qui joue Nacho Varga dans Better Call Saul et était Vaas dans Far Cry 3 – est venu lui rendre visite pour se promener. “Je reçois toujours une bonne énergie, des câlins, de l’amour, de tout le monde, des étrangers, de vieux amis”, a-t-il déclaré.

Odenkirk a également fait une remarque à propos du match Field of Dreams de la Major League Baseball jeudi soir, qui s’est déroulé dans le champ de maïs de l’Iowa où ils ont tourné le film de Kevin Costner. “Je ne peux pas prendre toute cette bonté à la fois, mais je suppose que je vais devoir le faire. J’espère que vous passez une bonne journée aujourd’hui”, a-t-il écrit.

Odenkirk avait précédemment confirmé qu’il avait eu une “petite crise cardiaque”. Grâce aux efforts des médecins, le blocage a été réparé sans chirurgie, et il espère récupérer bientôt.

La sixième et dernière saison de 13 épisodes de Better Call Saul devrait actuellement sortir au début de 2022, bien que l’on ne sache pas si le calendrier change ou non en raison de la santé d’Odenkirk. Récemment, Odenkirk a déclaré qu’il “allait bien” après son problème de santé.

En plus de sa carrière d’acteur, Odenkirk est en train d’écrire un mémoire qui approfondira sa longue carrière dans le divertissement. Odenkirk a récemment joué dans le film d’action Personne et a reçu des éloges pour sa performance.