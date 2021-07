Bob Odenkirk “est stable” après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Mardi, des informations sont parvenues selon lesquelles Bob Odenkirk a dû être transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul. La série AMC acclamée tournait sa sixième et dernière saison – qui a commencé en mars de cette année – lorsque l’acteur s’est soudainement effondré et est tombé au sol depuis un endroit au Nouveau-Mexique. Son état n’a été révélé qu’hier après midi, et heureusement, il est stable.

Nate Odenkirk, le fils de la star de Better Call Saul, a même affirmé “il ira bien” sur les réseaux sociaux.

Les représentants de Bob Odenkirk ont ​​confirmé à Deadline que l’incident était dû à “un incident impliquant le cœur”. Cependant, il semble que l’acteur de 58 ans sorte en tête de son rétablissement, avec le soutien de sa famille et de son équipe médicale.

“Nous pouvons confirmer que Bob est stable après avoir vécu un incident cardiaque”, dicte la déclaration partagée avec le point de vente. « Lui et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude envers les médecins et les infirmières extraordinaires qui prennent soin de lui, ainsi que les acteurs, l’équipe et les producteurs qui l’ont soutenu. Les Odenkirk souhaitent également remercier tout le monde pour l’effusion de bons vœux et demander [respeto a su] la vie privée en ce moment pendant que Bob travaille à son rétablissement.

Bob Odenkirk vient de jouer dans Nobody, une comédie d’action où nous le voyons botter le cul de voyous et d’intimidateurs; un rôle très différent de celui de l’avocat pénaliste Saul Goodman que nous avons rencontré dans la célèbre série Breaking Bad. Ici, Odenkirk a partagé les crédits avec les lauréats des Emmy Bryan Cranston et Aaron Paul, qui ont dédié cette semaine quelques mots à son collègue et ami, après le rapport de sa situation médicale.

«Aujourd’hui, je me suis réveillé avec une nouvelle qui m’a laissé anxieux toute la matinée. Mon ami Bob Odenkirk s’est effondré sur le tournage de Better Call Saul hier soir. Il est à l’hôpital d’Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin », a écrit Cranston sur les réseaux sociaux mercredi dernier. Veuillez prendre un moment dans votre journée d’aujourd’hui pour penser à lui et lui envoyer des pensées et des prières positives. Merci”.

La sixième saison à venir de Better Call Saul – une série préquelle de Breaking Bad – comprendra 13 épisodes, dont la première est prévue en 2022. Pour son interprétation de Saul Goodman, Bob Odenkirk a été nominé pour un Emmy quatre fois, sans avoir gagné toute chance. Il dirige une distribution impeccable de Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Michael Mando, Tony Dalton et Giancarlo Esposito.

Source : CinéPremière