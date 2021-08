Bob Odenkirk fait le point sur la santé des fans après une crise cardiaque

La star de Better Call Saul, Bob Odenkirk, a partagé une brève mise à jour sur sa santé sur Twitter tôt dimanche matin, à la suite de sa crise cardiaque du 27 juillet. Odenkirk a été hospitalisé après s’être effondré sur le tournage de la série dérivée Breaking Bad et il a confirmé plus tard qu’il avait subi une “petite crise cardiaque .” Dans la nouvelle mise à jour, il a dit qu’il vivait un moment C’est une vie merveilleuse en voyant à quel point les gens l’aimaient.

“Je vais très bien”, a tweeté Odenkirk. “J’ai eu ma propre semaine It’s A Wonderful Life de gens qui insistent pour que le monde soit un peu meilleur. Wow! Merci, j’aime tout le monde en ce moment, mais gardons les attentes raisonnables!” Il a ensuite tweeté un article satirique de son fils Nate Odenkirk avec le titre “Les gagnants olympiques recevront des métaux”. Odenkirk, 58 ans, a ajouté : “Je veux voir le ‘Sifflet et saut du 100 mètres masculin !'”

Odenkirk a été transporté d’urgence dans un hôpital du Nouveau-Mexique après s’être effondré sur le plateau de Better Call Saul. “Bob et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi qu’à ses acteurs, son équipe et les producteurs qui sont restés à ses côtés”, a déclaré son représentant à TMZ. Sa famille a également remercié ses amis, fans et collègues pour “l’effusion de vœux de bonheur”.

Le 30 juillet, Odenkirk a rompu son silence sur la situation. Il a d’abord remercié tout le monde pour leur soutien « écrasant ». “J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais ça va aller grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie”, a écrit Odenkirk. « En outre, AMC et [Sony’s] le soutien et l’aide tout au long de cette étape ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour.”

Odenkirk incarne l’avocat Saul Goodman dans Better Call Saul, reprenant son rôle de Breaking Bad. La sixième et dernière saison de la série est maintenant en production. Better Call Saul a reçu autant d’éloges de la critique que Breaking Bad, Odenkirk remportant quatre nominations aux Emmy Awards pour le meilleur acteur principal dans une série dramatique. La saison 6 devrait débuter l’année prochaine, mais on ne sait pas comment la peur de la santé d’Odenkirk affectera le calendrier.

Le PDG d’AMC Networks, Josh Sapan, a rendu hommage à Odenkirk lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de la société vendredi, notant que l’acteur bien-aimé est “quelqu’un qui est très proche de nous et de notre société”. AMC et ses dirigeants “ont eu la chance de connaître et de travailler avec Bob depuis très longtemps”, a déclaré Sapan, rapporte Deadline. “Il est presque impossible de passer du temps avec Bob sans développer [a] grande appréciation pour ses talents et son esprit et pour qui il est en tant que personne. Nous sommes si heureux qu’il soit en voie de guérison et nous voulions juste faire une pause et lui souhaiter le meilleur pour son rétablissement, qui est maintenant en cours.