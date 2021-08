Bob Odenkirk fait le point sur sa santé après une crise cardiaque : “Je vais très bien”

in

Bob Odenkirk est en voie de guérison après s’être effondré sur le tournage de “Better Call Saul”.

L’acteur de 58 ans s’est rendu sur Twitter vendredi soir pour donner aux fans une mise à jour sur sa santé et les remercier pour leur soutien.

“Je vais très bien. J’ai eu ma propre semaine “C’est une vie merveilleuse” de gens qui insistent pour que le monde soit un peu meilleur”, a tweeté Odenkirk à ses près de 800 000 abonnés.

« Wow ! Merci, j’aime tout le monde en ce moment, mais gardons les attentes raisonnables ! » il ajouta.

Fin juillet, l’acteur s’est effondré sur le tournage de “Better Call Saul” à Culver City, en Californie. Quelques jours plus tard, il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour répondre aux rapports et a remercié les fans et leurs proches pour leurs vœux de bonheur.

“A ma famille et mes amis qui m’ont entouré cette semaine. Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est bouleversant. Mais je ressens l’amour et cela signifie tellement”, a-t-il tweeté.

“J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais ça va aller grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie”, a-t-il poursuivi dans un message ultérieur aux fans. “En outre, le soutien et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cette étape ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer, mais je serai bientôt de retour.”

Fox News a confirmé mardi que l’ancien écrivain de “Saturday Night Live” et lauréat d’un Emmy avait été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré lors du tournage de la sixième et dernière saison du spin-off de “Breaking Bad”. (Jeff Kravitz/FilmMagic)

L’ancien scénariste de “Saturday Night Live” et lauréat d’un Emmy tournait la sixième et dernière saison du spin-off de “Breaking Bad”.

Les membres de l’équipage ont appelé une ambulance qui a emmené l’acteur à l’hôpital, où il a passé la nuit, a déclaré à l’Associated Press une personne proche d’Odenkirk qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement sur l’affaire.

Odenkirk a été nominé pour quatre Emmy Awards pour avoir joué le personnage principal, un avocat malchanceux nommé Jimmy McGill, qui devient de plus en plus corrompu et adopte le pseudonyme de Saul Goodman.

