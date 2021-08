Bob Odenkirk hospitalisé et effondré sur le tournage de “Better Call Saul”

Mardi, TMZ a rapporté des nouvelles affligeantes au sujet de Bob Odenkirk. Selon la publication, Odenkirk s’est effondré sur le tournage de Better Call Saul. Il a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital. TMZ a noté qu’il est actuellement en train de recevoir des soins médicaux. Il n’y a actuellement aucun mot sur l’état exact d’Odenkirk.

Une source a déclaré à TMZ qu’Odenkirk était en train de filmer Better Call Saul lorsque l’incident s’est produit. Le casting aurait tourné l’émission sur le Sony Lot à Culver City mardi matin. TMZ a rapporté que les forces de l’ordre avaient reçu un appel au 911 concernant un incident médical sur le plateau vers 11 h 34, heure du Pacifique. Quant à ce qui s’est passé, Odenkirk se serait effondré sur le plateau et aurait ensuite été entouré de membres de l’équipe. Les membres d’équipage ont appelé une ambulance et Odenkirk a été rapidement transporté à l’hôpital.

Comme indiqué précédemment, l’état exact d’Odenkirk à l’heure actuelle est incertain. TMZ a noté qu’il n’est pas clair si l’acteur était conscient lorsqu’il a été emmené à l’hôpital. Mais, ils ont partagé qu’il était toujours soigné à l’hôpital mardi soir. Odenkirk était en train de filmer la dernière saison de Better Call Saul, qui devrait débuter au début de 2022. Better Call Saul, un spin-off de Breaking Bad, a été créé en 2015.

Début juillet, Odenkirk a parlé du tournage de la dernière saison de la série. Il a expliqué à Digital Spy qu’il avait “des sentiments très mitigés” sur la fin de la série. Cependant, il a également partagé son enthousiasme à l’idée de représenter de nouveaux personnages. Il a expliqué, tout en s’ouvrant sur le personnage qu’il joue dans Better Call Saul, Saul Goodman, “Je ne pense pas que vous puissiez regarder la série, et je ne peux pas jouer ce type, sans grandir pour vouloir qu’il réussisse, et l’aimer et vouloir être une meilleure version de lui-même, c’est vraiment ce que je veux. Je ne suis pas sûr que c’est là qu’il finira, cependant. “

“Je l’aime bien. Je pense qu’il a de bonnes compétences. Il ne sait tout simplement pas où les mettre”, a poursuivi Odenkirk à propos du personnage. “Mais aussi, je serai heureux de passer à d’autres personnages, car je l’ai joué depuis longtemps.” Odenkirk est à l’origine du rôle de Saul Goodman dans Breaking Bad avant de se lancer dans sa propre émission. Il est apparu pour la première fois dans l’émission primée aux Emmy Awards, mettant en vedette Bryan Cranston, en 2009.