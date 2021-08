Bob Odenkirk partage les détails de son rétablissement

Deux jours plus tôt, le fils de la star du “Nebraska” Nick Odenkirk avait annoncé pour la première fois que son père “allait bien” via une story Instagram.

Le représentant de l’acteur de ‘Little Women’ a confirmé la nouvelle à Us Weekly par une déclaration à l’époque, notant que le gagnant d’un Emmy et sa famille “voudraient exprimer leur gratitude pour les incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi que pour son acteurs, équipe et producteurs qui sont restés à ses côtés”.

Son représentant a expliqué qu’il avait été hospitalisé en raison d’un “incident cardiaque” mais qu’il était dans un “état stable” dans un hôpital d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

“Les Odenkirk aimeraient également remercier tout le monde pour l’effusion de bons voeux et demander leur vie privée en ce moment alors que Bob travaille à son rétablissement”, conclut le communiqué.

Bob Odenkirk a d’abord été envoyé à l’hôpital après s’être effondré sur le tournage de la série, qui tourne actuellement sa sixième et dernière saison. Les membres de la production ont appelé une ambulance à l’époque, a rapporté Variety.