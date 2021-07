Bob Odenkirk partage une déclaration après avoir été hospitalisé 10z viral

Bob Odenkirk a publié vendredi une déclaration remerciant tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien alors qu’il était hospitalisé.

Odenkirk s’est effondré sur le tournage de Better Call Saul cette semaine. Les réseaux sociaux ont été inondés de vœux pour lui et sa famille, et heureusement, mercredi, ses représentants ont déclaré qu’il était “dans un état stable”.

Vendredi, Odenkirk lui-même a dit : « Salut. C’est Bob. Merci. A ma famille et mes amis qui m’ont entouré cette semaine. Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est écrasant. Mais je ressens l’amour et cela signifie tellement.

Il a expliqué qu’il avait eu une petite crise cardiaque et a remercié les professionnels de la santé qui l’ont soigné.

“Je vais prendre un peu de temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour.”

J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais ça va aller grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie.

De plus, le support et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cette opération ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour. – M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 30 juillet 2021

