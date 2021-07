Bob Odenkirk partage une mise à jour après une crise cardiaque et remercie pour “l’effusion d’amour” 10z viral

Après avoir été hospitalisé mardi après s’être effondré sur le plateau lors du tournage de la sixième et dernière saison d’AMC Tu ferais mieux d’appeler Saul, Bob Odenkirk a publié une mise à jour sur Twitter, que vous pouvez consulter ci-dessous, remerciant la famille, les amis et les fans pour “l’effusion d’amour” à la suite d’une “petite crise cardiaque”.

Dans sa déclaration complète, Odenkirk a déclaré : « Salut. C’est Bob. Merci. A ma famille et mes amis et qui m’ont entouré cette semaine. Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est écrasant. Mais je ressens l’amour et cela signifie tellement.

« J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais ça va aller grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie. De plus, le soutien et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cette opération ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer, mais je serai bientôt de retour.

De plus, le support et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cette opération ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre un peu de temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour. – M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 30 juillet 2021

Saison 6 de la Breaking Bad La série dérivée préquelle met en vedette Odenkirk dans le rôle de Jimmy McGill / Saul Goodman, Rhea Seehorn dans le rôle de Kim Wexler, Jonathan Banks dans le rôle de Mike Ehrmantraut, Patrick Fabian dans celui de Howard Hamlin, Michael Mando dans celui de Nacho Varga, Tony Dalton dans celui de Lalo Salamanca et Giancarlo Esposito dans celui de Gus Fring.

Le drame acclamé par la critique Tu ferais mieux d’appeler Saul est créé par Peter Gould et Vince Gilligan, qui sont producteurs exécutifs avec Mark Johnson, Melissa Bernstein, Thomas Schnauz et Gennifer Hutchison. La série a remporté un Peabody Award 2018 et, sur cinq saisons, a remporté 39 nominations aux Emmy Awards, quatre nominations aux Golden Globe Awards, deux Writers Guild Awards, trois Critics’ Choice Awards, un Television Critics Association Award et deux AFI Awards pour “TV Programmes de l’année », parmi de nombreuses autres nominations à la Guilde.