Bob Odenkirk réapparaît après avoir subi une crise cardiaque sur le tournage de “Better Call Saul”

“Il était très fort, mais très fort, la vérité. Evidemment je ne voudrais pas lui enlever que pour lui il était beaucoup plus fort, il s’est retrouvé à l’hôpital, mais il nous a laissé un petit moment… enfin ça C’est ce qui se passe lors d’une crise cardiaque, mais nous l’avons fait », a partagé le Mexicain.

“J’étais à côté de lui et c’était très fort, la pauvre, la vérité, je dis qu’il a eu une crise cardiaque. Je n’avais jamais vu ça et encore moins sur un plateau hollywoodien, sur le forum, avec des gens et tout. Mais ça va bien, il est déjà à la maison avec sa famille », a ajouté Tony.

Bob Odenkirk (Instagram / Bob Odenkirk)

De plus, il a partagé qu’il avait récemment parlé avec sa co-star, qui a exprimé le désir qu’il a de retourner au travail. « On vient de parler il y a un petit moment et oui, ça va, tout va bien. Il veut déjà reprendre le travail, mais bon, jusqu’à ce que ses médecins et sa femme le quittent, en gros, il ne pourra pas revenir, mais J’espère bientôt.”

Il a même annoncé que la production a filmé les scènes dans lesquelles le protagoniste n’apparaît pas, comme l’a dit le producteur exécutif Thomas Schnauz. « L’équipe a pu avancer dans le travail de préparation du tournage des nouveaux épisodes et dans les tâches de post-production. Je viens de terminer le montage de mon montage pour l’épisode sept et j’ai pris quelques notes sur le script de l’épisode onze. Maintenant, j’attends que la date soit confirmée pour commencer à préparer et à réaliser cet épisode. »