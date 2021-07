Bob Odenkirk remercie les fans pour leur soutien et révèle qu’il a eu une crise cardiaque

Bob Odenkirk a remercié ses fans pour l’effusion de soutien suite à un incident qui l’a laissé hospitalisé cette semaine. Au cours de ses remerciements, il a également révélé qu’il avait eu une crise cardiaque légère, mais que les médecins ont pu la résoudre sans chirurgie.

“Salut. C’est Bob. Merci. À ma famille et mes amis qui m’ont entouré cette semaine”, a déclaré Odenkirk sur Twitter. “Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est bouleversant. Mais je ressens l’amour et cela signifie tellement.

“J’ai eu une petite crise cardiaque. Mais tout ira bien grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su réparer le blocage sans chirurgie. De plus, le soutien et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cette opération ont été d’un niveau supérieur. Je Je vais mettre un peu de temps à récupérer mais je serai bientôt de retour.”

Les tweets confirment la nature de l’urgence médicale qui a conduit l’acteur de Better Call Saul à être transporté d’urgence à l’hôpital. Odenkirk s’est effondré lors du tournage de Better Call Saul, et des représentants ont déclaré plus tard qu’il était dans un état stable pour un “incident cardiaque”. Son fils, Nate Odenkirk, s’est adressé à Twitter pour assurer aux fans qu’il irait bien.

La déclaration fait également référence à AMC et Sony. Il mentionne qu’il prévoit également une brève période de récupération, qui peut inclure le remaniement du calendrier de tournage de la dernière saison de Better Call Saul, qui est actuellement en production.

Odenkirk incarne le personnage principal Jimmy McGill, alias “Saul Goodman”, dans le spin-off de l’émission AMC Breaking Bad. La sixième et dernière saison de 13 épisodes devrait actuellement sortir au début de 2022.