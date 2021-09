Bob Odenkirk revient sur le tournage de “Better Call Saul” après avoir subi une crise cardiaque

Grâce à une publication sur Twitter, Bob Il a partagé avec ses abonnés qu’il était retourné au travail.

« Retour au travail chez Better Call Saul ! Très heureux d’être ici et de vivre cette vie particulière entouré de si bonnes personnes. D’ailleurs, c’est la maquilleuse professionnelle Cheri Montesanto, qui enlève le moche pour le shooting !

De retour au travail sur Better Call Saul ! Tellement heureux d’être ici et de vivre cette vie spécifique entouré de si bonnes personnes. Au fait, c’est la pro du maquillage Cheri Montesanto qui ne me rend pas moche pour le tournage ! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp – M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 8 septembre 2021

Il y a quelques jours, l’acteur est réapparu sur son réseau social pour exprimer sa gratitude pour les expressions d’affection et d’inquiétude qu’il avait suscitées auprès de ses fans en raison de la crise cardiaque dont il a été victime.

“Salut. je suis bob Merci à ma famille et mes amis qui m’ont entouré cette semaine. Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est écrasant. Mais je ressens l’amour et cela signifie beaucoup ».

Le message avec lequel Bob a révélé qu’il avait subi une crise cardiaque mineure et qu’il se rétablissait. (Twitter / Bob Odenkirk.)

Bob Odenkirk Il a expliqué cette fois qu’il avait subi une petite crise cardiaque et que ses médecins avaient pu le sauver sans avoir besoin d’une intervention chirurgicale.