BoB rapporte une perte nette de Rs 1 047 crore en raison d’une inversion d’impôt unique de Rs 3 837 crore

Le troisième plus grand prêteur du secteur public, Bank of Baroda, a signalé samedi une perte nette de 1 047 crore de Rs au cours du trimestre de mars (T4FY21) en raison d’un coup unique de 3 837 crore de Rs pris par le prêteur en raison de l’actif d’impôt différé ( DTA) inversion. En excluant l’impact d’un coup unique, la banque aurait déclaré un bénéfice après impôt de 2267 crore Rs au cours du trimestre de mars, par rapport au bénéfice net de Rs 507 crore au T4FY20. Le bénéfice avant impôts (PBT) du prêteur est resté à Rs 2,680 crore pour le trimestre de mars, comparé à une perte de Rs 1 723 crore à la même période l’an dernier. Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 27% en glissement annuel (en glissement annuel) et de 12% séquentiellement à Rs 5 591 crore. Le résultat net a également été soutenu par la baisse du provisionnement pour les actifs stressés. Le total des provisions autres que les impôts et les imprévus a diminué de 46% en glissement annuel à 3 586 crores de Rs, mais a augmenté de 4% en séquentiel. Dans l’ensemble, le bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice (FY21) a augmenté de 52% pour atteindre Rs 829 crore, contre Rs 546 crore en FY20.

Le MD et PDG, Sanjiv Chadha, a déclaré qu’il y aurait un certain stress sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), mais ce problème sera résolu par la fenêtre de restructuration donnée par le régulateur. Le prêteur a reconnu que la deuxième vague de Covid a encore accru les incertitudes et que son impact dépendra de diverses mesures réglementaires.

Le revenu net d’intérêts (NII) de la banque a augmenté de 5 % en glissement annuel pour atteindre 7 107 crores de roupies, mais a diminué de 8 % séquentiellement en raison de la renonciation aux intérêts composés sur les comptes moratoires. L’année dernière, RBI avait annoncé un moratoire de six mois pour tous les emprunteurs de prêts à terme à la suite de l’impact de Covid sur les emprunteurs. La Cour suprême avait ordonné aux prêteurs de renoncer aux intérêts composés des emprunteurs pendant la période de moratoire.

La marge d’intérêt nette domestique (NIM) du prêteur a diminué de 23 points de base (pb) en glissement trimestriel (qoq) et de 3 pb en glissement annuel à 2,73%.

La qualité des actifs s’est améliorée au cours du trimestre de mars. Le ratio des actifs non productifs bruts (NPA) du prêteur s’est amélioré de 76 points de base à 8,87 %, par rapport aux NPA bruts proforma déclarés de 9,63 % au trimestre précédent. De même, le ratio des NPA nets s’est amélioré de 27 points de base à 3,09 % contre 3,36 % au trimestre de décembre. Les prêteurs avaient signalé des NPA sur une base pro forma au cours du trimestre de décembre en raison d’une ordonnance de suspension de la cour suprême sur la déclaration des NPA.

Les avances ont augmenté de 2% en glissement annuel et de 1% en glissement trimestriel à Rs 7,51 lakh crore. Le portefeuille de prêts au détail a augmenté de 14% en glissement annuel à Rs 1,2 lakh crore.

Les dépôts ont augmenté de 2% en glissement annuel et de 1% en glissement trimestriel à Rs 9,67 lakh crore. Le compte d’épargne en compte courant domestique (CASA) a augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre Rs 3,68 lakh crore. Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) est resté à 14,99 % avec un ratio CET1 de 10,94 % à la fin mars 2021. La banque prévoit de lever des capitaux supplémentaires de 5 000 crore de Rs. « Le conseil d’administration a approuvé la levée de capitaux supplémentaires jusqu’à Rs. 5 000 crore comprenant Rs 2000 cr de capitaux propres ordinaires par divers modes, y compris QIP, à des stades appropriés et Rs 3000 cr au moyen d’instruments de capital de niveau I / de niveau II supplémentaires », a déclaré le prêteur.

