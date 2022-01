Bob Saget a passé ses derniers jours à poursuivre l’amour du stand-up à 65 ans : « Je veux juste faire rire les gens »

Bob Saget a passé ses derniers jours à faire ce qu’il aimait : faire rire les gens.

Dimanche à 3h42 du matin, la star s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé un selfie à la salle de concert Ponte Vedra de Floride, où il avait présenté un spectacle comique.

« D’accord, j’ai adoré l’émission de ce soir @pontevedra_concerthall à Jacksonville », a commenté l’homme de 65 ans. « Très beau public. Beaucoup de positivité. C’est arrivé hier soir à Orlando hier soir au Hard Rock Live aussi. Un public très reconnaissant et amusant. Merci encore à @comediantimwilkins pour l’ouverture. »

L’ancienne star de « Full House » a révélé qu’il était impatient de commencer la nouvelle année en revenant à ses racines de stand-up.

« Je ne savais pas que j’avais fait un set de deux heures ce soir », a expliqué Saget. « Je suis de retour dans la comédie comme je l’étais quand j’avais 26 ans. Je suppose que je trouve ma nouvelle voix et que j’aime chaque instant. Bien, rendez-vous dans deux semaines les 28 et 29 janvier @pbimprov avec mon frère @therealmikeyoung – Et consultez BobSaget.com pour mes rendez-vous en 2022 – – Allez partout jusqu’à ce que j’obtienne la photo spéciale. Et puis continuez probablement parce que je suis accro à cette merde. Paix dehors. «

Saget a organisé une multitude de spectacles à travers le pays, son dernier étant à Houston, au Texas, en juin.

Cependant, le monde a été stupéfait d’apprendre la mort de la star de la télévision dimanche. L’acteur a été retrouvé dans une chambre d’hôtel à Orlando, a révélé le bureau du shérif du comté d’Orange.

« Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de drogue utiliser dans ce cas », lit-on dans le tweet.

Un porte-parole du bureau du shérif a déclaré à Fox News que des députés ont répondu à un appel au Ritz-Carlton Orlando juste après 16 heures et ont trouvé Saget inconscient dans une chambre d’hôtel et ont été déclarés morts sur les lieux. Le service d’incendie du comté d’Orange a également répondu à l’appel. Selon le porte-parole, le bureau du médecin légiste déterminera la cause du décès.

Le 5 janvier, Saget a donné une de ses dernières interviews où il a parlé de se produire à Ponte Vedra. Il a noté à News4JAX qu’il s’amusait bien en se rendant en Floride et en apportant la comédie au public là-bas.

« C’est aussi un très beau théâtre », a-t-il fait remarquer. « C’est petit, c’est intime… il reste quelques places.

Saget a également déclaré au point de vente qu’à 65 ans, c’était excitant de monter sur scène.

Bob Saget poursuivait son amour du stand-up avant sa mort subite dimanche. (.)

« J’aime vraiment faire du stand-up maintenant plus que jamais », a-t-il expliqué. « Et je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de religion. Je veux juste faire rire les gens, vous savez? … Je suis comme The Blues Brothers où ils frappaient à la porte et disaient: » Nous sommes sur une mission de Dieu.’ Je veux juste que les gens passent un bon moment et une bonne soirée. »

« Je me prépare à faire une nouvelle spéciale, donc tu dois partir sur la route et c’est pourquoi c’est tellement amusant de sortir dans des endroits où j’arrive à un long set », a poursuivi Saget. « Vous savez, une heure. Une heure et demie. Tout ce qui me convient. Je peux vraiment jouer avec le public et essayer des trucs. Ce n’est pas tout… Je ne suis plus aussi bleu qu’avant. Certaines personnes vont, « Saget, allez. Je veux « Entourage » Bob. » Et je me dis ‘OK, je vais le jeter là-dedans.’ Mais ce sont vraiment des versions différentes. C’est moi. Je suis juste plus moi-même. J’aime ça. J’adore ça. «

En plus de son enthousiasme à faire du stand-up devant un public, Saget a révélé comment il pouvait être « complètement moi-même » sur son podcast intitulé « Bob Saget’s Here For You ». Selon son site Web, il s’agit « d’un flux unique de narration de conscience et de conversations réelles et honnêtes avec des invités incroyables ». Il a été lancé en avril 2020 pendant la pandémie de coronavirus lorsque les représentations sur scène ont été mises en pause.

« C’est ce que vous faites, vous aidez les gens à se sentir mieux… c’est mon travail », a déclaré Saget. « Et nous entrons parfois dans le vif du sujet… C’est vraiment une chose amusante à faire. Et debout, une fois que j’ai pu sortir en toute sécurité, je l’ai fait. Et il n’y a rien de tel. Je le fais depuis plus d’un 40 ans. »

Bob Saget est devenu célèbre en tant que Danny Tanner dans « Full House » de 1987 à 1995. (Photo de Craig Sjodin/Disney General Entertainment Content via .)

Saget est devenu célèbre en tant que Danny Tanner dans « Full House » de 1987 à 1995. Il a repris son rôle dans le redémarrage de Netflix « Fuller House » de 2016 à 2020. Il est également apparu dans « The Masked Singer ».

La star laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles – Aubrey, Lara et Jennifer – qu’il a partagées avec sa première épouse Sherri Kramer.

