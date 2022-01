Bob Saget a récemment révélé sa bataille contre le COVID-19

Le comique a ensuite tweeté : » J’ai adoré l’émission de ce soir… Un public appréciateur « , ajoutant : » Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette merde. «

Le lendemain, le bureau du shérif du comté d’Orange a répondu à un « appel d’homme en panne » vers 16 heures au Ritz-Carlton Orlando, selon une déclaration à E! Des nouvelles. « A leur arrivée, ils ont localisé un homme qui ne répondait pas dans une chambre d’hôtel », a indiqué la police. « L’homme, identifié comme Robert Lane Saget, a été déclaré décédé sur place. Nous n’avons aucune information sur la cause du décès. »

Les autorités ont noté que le bureau du médecin légiste déterminera la cause et le mode de décès à une date ultérieure.

Sa femme depuis trois ans, Kelly rizzo, s’est exprimé le lundi 10 janvier sur son décès soudain.

« Tout mon cœur. Bob était mon tout », a-t-elle déclaré dans une déclaration à E! Des nouvelles. « Je suis complètement bouleversé et incrédule. Je suis si profondément touché par l’effusion d’amour et d’hommage de nos amis, de notre famille, de ses fans et de ses pairs. »

Rizzo a noté: « Quand le moment sera venu et que cette nouvelle n’est pas aussi crue, j’ai hâte de partager davantage de Bob avec le monde. »