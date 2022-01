Bob Saget, comédien de stand-up et star de la salle comble, décède à 65 ans

Bob Saget, le comédien de longue date qui a joué dans la sitcom de longue date Full House, est décédé, rapporte TMZ. La police a confirmé qu’il avait été retrouvé mort dimanche dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride. Il venait de donner des spectacles en Floride dans le cadre d’une tournée de stand-up. La cause du décès de Saget est actuellement inconnue. Il avait 65 ans.

Saget avait deux personnalités opposées face au public. Il a joué le rôle du patriarche de Full House (et Fuller House) Danny Tanner, apparaissant à la fin des années 80 et au début des années 90 aux côtés de John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron, Jodie Sweetin, Mary-Kate Olsen et Ashley Olsen. En tant que comédien de stand-up, il a raconté des blagues torrides.

Il a été un animateur de longue date de America’s Home Videos, a été le narrateur de How I Met Your Mother et a fait une apparition mémorable dans Half Baked. Son rôti Comedy Central présentait l’une des performances les plus emblématiques de feu Norm Macdonald.