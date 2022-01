Bob Saget est apparemment mort dans son sommeil, sans souffrir

Bob SagetLa mort de a dévasté sa famille, ses amis et ses fans, mais il y a un tout petit peu de réconfort … on nous dit sur la base de ce qui est ressorti de l’enquête, il y a des preuves qu’il est mort dans son sommeil sans souffrir.

Des sources proches de l’enquête ont déclaré à TMZ … Bob était « couché dans son lit » quand son corps a été découvert Dimanche vers 16 h HE. Comme nous l’avons signalé, les lumières étaient éteintes dans sa chambre à l’hôtel Ritz-Carlton à Orlando.

On nous a dit que Bob avait appelé sa femme avant d’aller se coucher et avait également tweeté à quel point il était heureux d’être de retour sur scène.

On nous dit qu’au fil de la journée, du matin à l’après-midi, sa femme s’est inquiétée parce que Bob était censé être sur un vol retournant à LA, et quand elle n’a pas pu le joindre, elle a appelé l’hôtel. C’est alors que la sécurité est entrée dans sa chambre et a découvert son corps.

Comme nous l’avons signalé, bien que la cause officielle du décès ne soit pas connue avant 10 à 12 semaines, la théorie opératoire est qu’il a subi soit un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque.

il venait de surmonté COVID, nous dit-on, mais ses proches disent qu’il avait l’air bien dans les jours qui ont précédé sa mort.