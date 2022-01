Bob Saget est mort à 65 ans

L’acteur Bob Saget est mort après avoir été retrouvé dimanche dans une chambre d’hôtel à Orlando, selon le bureau du shérif du comté d’Orange.

« Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de drogue utiliser dans ce cas », lit-on dans le tweet.

ORLANDO, FLORIDE – 14 AOT : Bob Saget assiste à la MegaCon Orlando 2021 au Orange County Convention Center le 14 août 2021 à Orlando, en Floride. (Photo de Gerardo Mora/.)

Saget avait 65 ans.

Un porte-parole du bureau du shérif a déclaré à Fox News que des députés ont répondu à un appel au Ritz-Carlton Orlando juste après 16 heures et ont trouvé Saget inconscient dans une chambre d’hôtel et ont été déclarés morts sur les lieux. Le service d’incendie du comté d’Orange a également répondu à l’appel.

Bob Saget est photographié le 26 juin 1987 (Photo par ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via .)

Selon le porte-parole, le bureau du médecin légiste déterminera la cause du décès.

Saget a joué dans la série à succès « Full House », où il a joué le rôle de Danny Tanner.

Le dernier tweet de Saget était à 3h42 dimanche, publiant une photo d’un spectacle comique où il s’était produit à Jacksonville.

« J’ai adoré le spectacle de ce soir @PV_ConcertHall à Jacksonville. Public appréciatif. Merci encore à @RealTimWilkins pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette merde. Consultez http://BobSaget.com pour mes rendez-vous en 2022 », a-t-il tweeté.

Bob Saget s’est adressé à sa co-vedette de « Fully House », Lori Loughlin, qui est aux prises avec le scandale des admissions à l’université. (ABC/Craig Sjodin)

Saget a récemment lancé un podcast intitulé « Bob Saget’s Here For You », que son site Web décrit comme « un flux unique de narration de conscience et de conversations réelles et honnêtes avec des invités incroyables ».