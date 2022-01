Bob Saget est mort à 65 ans

Après la fin de Full House en 1985, il a poursuivi sa carrière d’acteur, avec de petits rôles dans des émissions de télévision et dans le film Half Baked de 1998, ainsi qu’un rôle principal dans la série éphémère du début des années 2000 Raising Dad.

À la fin des années 2000, il a joué un rôle récurrent en tant que version fictive de lui-même dans Entourage de HBO et a également interprété le narrateur de la sitcom How I Met Your Mother. En 2016, lui et la plupart des acteurs de Full House ont repris leurs rôles dans la série de suites de Netflix Fuller House, qui a pris fin en 2020. Son dernier rôle d’acteur à l’écran était dans le film indépendant de 2021 Killing Daniel.

Depuis 2020, Saget a également hébergé son propre podcast, Bob Saget’s Here For You, en plus de maintenir ses carrières d’acteur et de comédien.

« J’aime vraiment faire du stand-up maintenant plus que jamais », a-t-il déclaré la semaine dernière à la chaîne de télévision News4Jax de Jacksonville, en Floride. « Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de religion. Je veux juste faire rire les gens. Je suis comme le frères bleus, où ils frappaient à la porte et disaient : « Nous sommes en mission de Dieu. Je veux juste que les gens passent un bon moment et passent une bonne soirée. »