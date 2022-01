Bob Saget est mort à 65 ans

Bob Saget est décédé à l’âge de 65 ans… TMZ l’a appris.

Plusieurs sources liées au comédien et acteur emblématique – le plus célèbre pour son rôle principal de Danny Tanner dans ‘Full House’ – nous disent qu’il est décédé dimanche au Ritz-Carlton d’Orlando.

Le service du shérif et les pompiers sont intervenus à l’hôtel vers 16 h HE… après que la sécurité de l’hôtel eut trouvé Bob dans sa chambre. On nous dit qu’il a été déclaré mort sur les lieux, mais les circonstances de sa mort ne sont toujours pas claires.

Bob a fait une tournée dans le pays ces derniers temps, atteignant de nombreuses destinations dans tout l’État de Floride, y compris à Orlando, qui a commencé en septembre et était censé le mener jusqu’en mai.

Samedi soir, il était à Jacksonville pour faire un spectacle au Ponte Vedra Concert Hall… où il a crié la foule tôt dimanche matin.

Saget a écrit : » J’ai adoré l’émission de ce soir @PV_ConcertHall à Jacksonville. Un public admiratif. Merci encore à @RealTimWilkins pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette merde. Vérifiez http:// BobSaget.com pour mes dates en 2022. »

Saget a joué le patriarche dans la sitcom à succès ABC pendant près de 10 ans, décrochant le rôle principal en 1987 et terminant sa première itération en 95 – des stars opposées John Stamos, Dave Coulier, bien sûr… sans parler de ses filles à la télé, Candace Cameron, Jodie Sweetin aussi bien que Marie-Kate et Ashley Olsen, qui a échangé les fonctions de représentation de Michelle.

Alors que son tour en tant que père de famille par excellence est ce pour quoi beaucoup de gens se souviendront de lui – la vérité est que Saget était un gars assez torride … surtout dans sa comédie stand-up. Les contributions de BS à la comédie ont été pleinement exposées dans son mémorable rôti Comedy Central …

Il s’est avéré être un bon sport… en prenant des photos de gens comme Gilbert Gottfried, Norm Macdonald, Greg Giraldo, Jon Lovitz, Jeff Ross, Brian Posehn et d’autres. Il avait même ses propres blagues à lancer … ce qui en faisait peut-être l’un des rôtis les plus mémorables du coffre-fort de Comedy Central – parlant de l’influence de Saget sur le métier.

En plus de sa renommée de stand-up et de « Full House » … On se souviendra également de Saget comme d’un des fans préférés de « America’s Funniest Home Videos », dont il a été l’hôte de 89 à 97, en parallèle avec son temps/tonalité sur ‘FH.’ En parlant de M. Tanner … il a repris son rôle pour le redémarrage de Netflix de la franchise, « Fuller House », qui a duré 4 ans et s’est terminé en 2020.

Les autres crédits d’acteur notables de Bob incluent … un rôle récurrent dans « Entourage », dans lequel il a joué une version loufoque de lui-même, la voix du narrateur de « How I Met Your Mother », une autre sitcom dans laquelle il a joué et intitulée « Raising Dad ». l’un des pingouins dans « Farce of the Penguins », le rôle principal dans « Surviving Suburbia » et un caméo remarquable dans « Half Baked » en tant que tête de crack en convalescence … parmi de nombreuses autres apparitions au cinéma et à la télévision au fil des ans .

Dernièrement, il est revenu à ses racines avec une série de podcasts intitulée « Bob Saget’s Here for You », et a même été l’un des invités célèbres du « Masked Singer » il n’y a pas si longtemps.

La dernière fois que nous l’avons sorti, c’était fin 2019, alors qu’il riait avec des fans et des papots à l’extérieur de Craig à West Hollywood … tout en prenant des photos et en signant des autographes.

Il a souhaité à Jeff Ross un joyeux 41e anniversaire et semblait être de très bonne humeur.

Bob laisse dans le deuil sa femme, Kelly Rizzo, et 3 enfants.

DÉCHIRURE