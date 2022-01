Bob Saget, papa télé bien-aimé de « Full House », décédé à 65 ans

Des députés du comté d’Orange, en Floride, ont été appelés dimanche au sujet d’un « homme inconscient » dans une chambre d’hôtel du Ritz-Carlton à Orlando et ont trouvé Saget mort, selon une déclaration du shérif sur Twitter.

Bob Saget, l’acteur-comédien connu pour son rôle de père célibataire bien-aimé Danny Tanner dans la sitcom « Full House » et en tant qu’animateur sarcastique de « America’s Funniest Home Videos », est décédé, selon les autorités de Floride. Il avait 65 ans. Des députés du comté d’Orange, en Floride, ont été appelés dimanche au sujet d’un « homme inconscient » dans une chambre d’hôtel du Ritz-Carlton à Orlando et ont trouvé Saget mort, selon un communiqué du shérif sur Twitter. Les détectives n’ont trouvé « aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans ce cas ». Saget était en Floride dans le cadre de sa tournée « I Don’t Do Negative Comedy Tour ». Après des réceptions chaleureuses du public à ses concerts vendredi à Orlando et samedi dans la station balnéaire de Ponte Vedra Beach, il a célébré en ligne.

« Je suis de retour dans la comédie comme j’étais quand j’avais 26 ans. Je suppose que je trouve ma nouvelle voix et que j’aime chaque instant », a-t-il posté samedi sur Instagram. Les autres comédiens et amis ont félicité Saget non seulement pour son esprit, mais sa gentillesse.

« Je suis cassé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui », a écrit John Stamos, qui a joué avec Saget dans « Full House ». « Je t’aime tellement Bobby. » « Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais connus dans ma vie. Je l’aimais tellement », a déclaré Candace Cameron Bure, qui a joué la fille de Sagat dans « Full House ». « Dans une entreprise souvent impitoyable, il était historiquement non seulement hilarant, mais surtout l’un des êtres humains les plus gentils que j’aie jamais rencontrés dans ma carrière », a écrit l’acteur Richard Lewis sur Twitter.

Dans un communiqué publié dimanche, les membres de la famille de Saget ont déclaré qu’ils étaient « dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui…. Bien que nous demandions l’intimité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés au monde. Saget le stand-up a montré son revers avec ce qui est devenu un caméo dont on parle beaucoup dans le documentaire de 2005 « Les aristocrates » – dans lequel 100 bandes dessinées ont riffé la blague la plus sale du monde – qui a révélé son sens de l’humour notoirement sale. infiltré à la télévision du réseau, à la fois en tant qu’hôte de longue date de « America’s Funniest Home Videos » et en tant que veuf et père de trois jeunes filles dans « Full House », la sitcom ABC qui a également rendu célèbre les jumelles Olsen Mary-Kate et Ashley lors de ses débuts en 1987.

La popularité de l’émission n’a pas dissuadé les critiques, certains la qualifiant de ringard et d’autres la jugeant irréelle. Saget, aussi aimable et drôle dans une interview qu’il l’était sur les écrans de télévision, a pris les brickbats dans la foulée. « Full House » était une émission du genre affectueuse mais manifestement exagérée. Il avait sa réalité exacerbée, une qualité brillante de Willy Wonka », a-t-il déclaré à l’Associated Pres dans une interview en 2001.

Cette année-là, Saget a fait une autre passe en jouant un père veuf avec des enfants séduisants dans la sitcom de courte durée « Raising Dad ». Il a dit qu’il s’était retrouvé à plusieurs reprises à répondre à des questions sur son habitude de jouer les veufs de la sitcom et qu’il avait une réponse toute prête : « (Kevin) Costner fait trois, quatre films de baseball et c’est OK. Voilà ma raison d’être. Au fil des ans, il s’est concentré occasionnellement sur la réalisation, notamment sur « The Mind of the Married Man » de HBO et le film de Norm Macdonald « Dirty Work ». Il a reçu des éloges en tant que producteur-réalisateur du téléfilm « For Hope » de 1996, vaguement basé sur la bataille de sa défunte sœur Gay contre la sclérodermie, une maladie des tissus, et a demandé un soutien fédéral accru aux fonds de recherche.

Il s’est souvenu de sa sœur dans un article de janvier 2020, notant qu’elle était décédée à l’âge de 47 ans et aurait eu 73 ans ce mois-ci. Saget a eu des filles Aubrey, Lara et Jennifer avec sa première épouse Sherri Kramer avant de divorcer en 1997. Il a épousé Kelly Rizzo en 2018. .

