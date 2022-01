Bob Saget se souvient des stars et des fans de « The Masked Singer »

Bob Saget faisait partie des nombreuses célébrités qui ont participé à The Masked Singer, participant à la quatrième saison de l’émission en 2020. Après sa mort dimanche, les membres de l’équipe de The Masked Singer et les fans se sont souvenus de l’apparition de la star de Full House dans l’émission. Saget est décédé à Orlando, en Floride. Il avait 65 ans.

Saget a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton à Orlando dimanche après-midi. Le bureau du shérif du comté d’Orange a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue sur les lieux. Lundi, Joshua Stephany, le médecin légiste en chef des comtés d’Orange et d’Osceola, a déclaré qu’une autopsie avait été effectuée lundi, mais que la cause du décès n’a pas été déterminée.

« Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui », a déclaré la famille de Saget dans un communiqué dimanche soir. « Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec des rires. Bien que nous demandions l’intimité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous souvenir l’amour et le rire que Bob a apporté au monde. » Saget laisse dans le deuil sa seconde épouse, Kelly Rizzo, et ses trois filles.

‘Merci d’être une telle joie dans ce monde’

Merci d’être une telle joie dans ce monde. RIP Bob pic.twitter.com/8fwIbBWcjs – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 10 janvier 2022

Saget est apparu sur la saison automne 2020 de The Masked Singer. Il était habillé comme le monstre Squiggly et a atteint la semaine 6. Il a interprété « Have You Ever Seen the Rain » de Creedence Clearwater Revival au cours de la semaine 5 et « (I Can’t Get No) Satisfaction » des Rolling Stones avant d’être éliminé. .

« Tout le monde l’aimait dans la communauté »

Tout le monde l’aimait dans la communauté. TOUTES LES PERSONNES. Vraiment un bon gars comme tout le monde le dit et si vous lui rendiez même une petite faveur, il vous serait très reconnaissant et reconnaissant même si ce n’était pas grand-chose. En larmes en tapant ceci, il était si authentique et le monde devrait le savoir. Je t’aime @bobsaget ❤️ – Ken Jeong (@kenjeong) 10 janvier 2022

Dans une interview post-émission avec Entertainment Weekly, Saget a déclaré qu’il aimait faire l’émission. Il était juste déçu de ne pas pouvoir interpréter « Folsom Prison Blues » de Johnny Cash dans le costume de Squiggly Monster. Quand il a vu le costume de Squiggly Monster, il a éclaté de rire sur place.

« L’une des personnes les plus gentilles et attentionnées que j’ai jamais rencontrées »

Je suis tellement choqué par le décès de @bobsaget. L’une des personnes les plus gentilles et attentionnées que j’aie jamais rencontrées et il se trouve qu’il est l’un des plus drôles de la planète. Tu vas tellement me manquer Bob. Je t’aime cher ami. Je suis vraiment désolé @kellyrizzo. Et désolé pour le reste de la famille. – Joel McHale (@joelmchale) 10 janvier 2022

« Oui, ils m’ont montré quelques autres rendus différents, et cela ne faisait aucun doute, car je l’ai regardé et j’ai éclaté de rire », a déclaré Saget à EW. « C’est généralement la clé. C’est une chose qui a l’air joyeuse. C’est quelque chose qu’un enfant voudrait ramasser, avec tous les yeux qui ressemblent à ces petits gars à trois yeux dans Toy Story. C’était juste un sentiment d’enfant, C’est multicolore, alors tu te dis : « Oh, ce sont tous les êtres sur terre. » Et il a des pinces de homard. Je veux dire, c’est un hybride de différentes créatures. «

« Tu étais notre monstre squiggly »

RIP à la légende de la télévision Bob Saget. Vous avez fait rire des millions de personnes et votre travail continuera à en faire encore plus rire. Vous avez également été le premier concurrent américain de The Masked Singer à décéder car vous étiez notre Squiggly Monster. pic.twitter.com/EjBfYaAUhl — Jess0426 |🔊🏠, 🐥📖, ⭐️⚔️+ (@cartoonist0426) 10 janvier 2022

Au cours de The Masked Singer, Saget a déclaré aux juges qu’il souhaitait faire le spectacle pour contribuer à une série qui a apporté de la joie pendant une période si difficile dans le monde. « Je peux faire partie de votre joie et c’est tellement nécessaire », a-t-il déclaré. « Ils ont dit : « Voulez-vous être Squiggly Monster ? » Et ils m’ont envoyé une photo et j’ai dit : ‘Ouais !' »

« Tu nous as fait sourire »

« Nous traversons tous une période difficile. Je peux faire partie de votre joie et c’est tellement nécessaire. » – Bob Saget

Au revoir Monstre Squiggly. Vous nous avez fait sourire. 😈#MaskedSinger #bobsaget pic.twitter.com/LpwhBv0TSS – Maggie K Black ️ 🐕🔫 (@MaggieKBlack) 10 janvier 2022

Mis à part Full House, Saget était également connu comme le premier hôte des vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique. Il a également réalisé une poignée de films, dont Dirty Work avec le regretté Norm Macdonald. Il a également animé la série de podcasts Bob Saget’s Here For You.

