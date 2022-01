Bob Saget, star de ‘Full House’ et ‘America’s Funniest Home Videos’, décédé à 65 ans

Le comédien Bob Saget, la star de la sitcom des années 1990 Full House et animateur de longue date de America’s Funniest Home Videos, est décédé. Plusieurs sources proches de Saget ont déclaré à TMZ dimanche soir qu’il était décédé au Ritz-Carlton d’Orlando, en Floride. Il avait 65 ans.

Le département du shérif du comté d’Orange et les pompiers se sont rendus dans la chambre d’hôtel de Saget vers 16 h HE après que la sécurité de l’hôtel a trouvé l’acteur dans sa chambre. Saget a été déclaré mort sur les lieux, rapporte TMZ. Les circonstances de sa mort sont inconnues. Une source proche de l’enquête a déclaré que les autorités de TMZ ne soupçonnaient pas d’acte criminel.

« Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel », a tweeté le département du shérif du comté d’Orange. « L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et a été déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. »

Juste 15 heures avant que sa mort ne soit signalée, Saget a tweeté qu’il se produisait près de Jacksonville, en Floride. « Audience reconnaissante. Merci encore à [Tim Wilkins] pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette s— », a-t-il écrit. Saget a également posté une photo de la salle sur Instagram.

Saget est né à Philadelphie et est devenu instantanément une star lorsqu’il a été choisi pour incarner Danny Tanner dans Full House. Dans la série, il incarne un père veuf de trois jeunes filles qui recrute son beau-frère Jesse et son meilleur ami Joey pour l’aider à les élever. La série a été l’un des plus grands succès de son époque, de 1987 à 1995. La série a été une pierre angulaire pour des millions de téléspectateurs que Netflix l’a ensuite relancé pour Fuller House en 2016. Saget a souvent repris son rôle dans la série.

« Quand je fais mon petit invité (apparitions) là-bas, ils nous appellent » The Legacy Cast « , a déclaré Saget au Tennesseean à propos de ses apparitions à Fuller House en 2017. « C’est comme un vaisseau spatial extraterrestre, et nous sortons de la neige carbonique ou quelque chose du genre . C’est tout simplement amusant. J’ai un (épisode) sur mon emploi du temps à tourner dans un mois ou deux, et ça va être amusant. Je me demande ce qu’ils écriront… Jeff (Franklin, créateur) savait que si j’allais le faire, je n’allais pas revenir comme un dessin animé. Je ne pouvais pas reproduire un personnage qui était qui j’étais quand j’avais 30 ans. ): ‘Ne t’inquiète pas, chérie.' »

America’s Funniest Home Videos a contribué à faire de Saget une présence incontournable à la télévision dans les années 1990. En 1989, il a été choisi comme premier animateur de l’émission. Lorsque l’émission est devenue une série, il est revenu et a animé les huit premières saisons, avant de partir en 1997. En 2019, Saget est revenu pour célébrer le 30e anniversaire de l’émission aux côtés de son animateur actuel, Alfonso Ribeiro.

Bien que Saget soit surtout connu comme le père prototypique de la sitcom grâce à Full House, il était également célèbre pour son acte de stand-up crasseux. Saget aimait être un artiste qui pouvait faire deux choses très différentes, mais toujours être adopté par ses fans.

« Les gens ont l’impression qu’ils me connaissent », a déclaré Saget à AL.com en juillet 2021. « Et c’est ce qui se passe lorsqu’on est dans le salon des gens quand ils ont grandi. Ensuite, ils ont regardé les autres trucs que j’ai fait avec mon (stand-up) spéciaux ou d’autres parties que j’ai faites, et ils se rendent compte, oh mon Dieu, c’est hilarant, la dualité. Mais c’est la même personne. C’est comme, si vous voyez quelque chose avec un acteur que vous aimez, vous n’êtes pas choqué quand une personne vraiment bonne joue une personne vraiment mauvaise. »

Outre Full House, les crédits de Saget comprenaient Law & Order: SVU, Shameless, Surviving Suburbia et Entourage. Il a raconté Comment j’ai rencontré votre mère en tant que version plus ancienne de Ted Mosby de Josh Radnor et a rejoint la co-vedette de Full House, John Stamos, dans des épisodes de Grandfathered. Il est apparu dans une poignée de films, dont le prochain Killing Daniel. Saget est également l’auteur des livres Dirty Daddy: The Chronicles of a Filthy Man Turned Comedian, publiés en 2014.

Saget a été marié deux fois, d’abord à Sherri Kramer de 1982 à 1997, puis à Kelly Rizzo en 2018. Il laisse également dans le deuil ses trois filles avec Kramer, Aubrey, Jennifer et Lara.