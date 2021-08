Bob Saget, star de ‘Fuller House’, s’excuse sur les réseaux sociaux après une décision controversée

Bob Saget s’excuse auprès de tous ceux qu’il a bloqués sur les réseaux sociaux. Après que les utilisateurs de Twitter aient commencé à partager leurs histoires de blocage par l’acteur de Fuller House, Saget s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux dimanche pour officiellement tourner une nouvelle page, publiant des excuses formelles tout en souhaitant bonne chance au groupe indépendant Car Seat Headrest.

Dans le tweet, Saget a déclaré : “à toutes les personnes que j’ai bloquées au fil des ans”. L’acteur a expliqué qu’il “ne peut laisser entrer que des choses positives” et a choisi de bloquer toute négativité en ligne en appuyant sur le bouton de blocage. Il a même plaisanté, “si je pouvais me bloquer, je le ferais.” Saget a terminé le tweet en taguant le groupe Car Seat Headrest, partageant qu’il envoyait son « meilleur » au groupe.

Mes excuses à toutes les personnes que j’ai bloquées au fil des ans. Je ne peux que laisser entrer des choses positives. Si je pouvais me bloquer, je le ferais. Et j’envoie à @carseatheadrest de mon mieux. – bob saget (@bobsaget) 16 août 2021

Bien que Saget n’ait pas expliqué pourquoi il avait tagué l’appui-tête du siège d’auto, Uproxx note qu’en août 2010, le groupe a sorti son album 4. Cet album contenait la chanson “The Ghost Of Bob Saget”, qui contient des paroles explicites sur Saget. Dans la chanson, le groupe chante : “La nuit dernière, j’étais hanté par le fantôme de Bob Saget / Il a dit : ‘Tu es plus ou moins qu’un…/ Alors j’ai mis une robe et je l’ai suivi au paradis / Mais d’abord, je lui ai fait une pipe à l’extérieur du 7-Eleven.”

En réponse au tweet de Saget, le compte Twitter officiel de l’appui-tête du siège auto a tweeté : “Bob, tu étais dans une bande dessinée mon ami [Cate Wurtz] écrit il y a quelque temps!” Le groupe a expliqué que leurs coups à Saget “devinrent un tout” après la sortie de la bande dessinée, qui s’intitule A-castle. Semblable à la chanson, la bande dessinée présente le “fantôme présumé de Bob Saget, ” qui a été un personnage récurrent dans la pièce.

Quel que soit le raisonnement, le tweet de Saget a certainement généré un certain buzz sur les réseaux sociaux, et lundi matin, le nom de l’acteur faisait partie des sujets à la mode. Une personne a tweeté: “Je ne peux pas croire que cette merde de bob saget se soit produite à l’anniversaire de la sortie de 4, c’est si sauvage.” Pendant ce temps, d’autres ont raconté avoir été bloqués par Saget et d’autres célébrités. Wurtz a même participé à la conversation, demandant avec humour: “Est-ce que bob saget est sérieusement à la mode parce que les gens lui montrent un château lmfao”. Wurtz a ajouté plus tard, “désolé Bob.”