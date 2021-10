Bob Seger et le classique du Silver Bullet Band

Au moment où il a été accueilli dans le grand public, l’auteur-compositeur-interprète Bob Seger avait payé plus que sa juste part de cotisation. Souvent salué par la critique pour sa prestation vocale distinctement rauque mais passionnée et sa marque rugueuse mais résonnante de rock’n’roll col bleu, Seger était une véritable star dans son Detroit natal depuis le milieu des années 60. Il avait enregistré son premier succès national en 1969 lorsque son fougueux « Ramblin’ Gamblin’ Man » a culminé à la 17e place du Billboard Hot 100, sa première étape sur la voie de son premier album dans le Top 10 américain, Night Moves de 1976.

Le succès durable, cependant, s’est d’abord révélé insaisissable. Malgré plusieurs LPs chaleureusement accueillis, dont Back In ’72 et Brand New Morning émis par Capitol, le début des années 70 a été des années relativement maigres pour Seger. En effet, sa fortune commerciale n’a changé que pour le mieux après avoir recruté un nouveau groupe de soutien talentueux en 1974.

Un ensemble polyvalent comprenant des sommités respectées de Detroit telles que le guitariste Drew Abbott et le batteur Charlie Allen Martin, le Silver Bullet Band, fraîchement doublé, a habilement soutenu leur nouveau leader sur Seven en 1974 et Beautiful Loser l’année suivante, date à laquelle Seger avait démissionné avec Capitol. D’autres acclamations ont suivi avec Live Bullet, compilé à partir de deux spectacles reçus avec extase au Cobo Hall de Detroit en septembre ’75. Pourtant, alors que ce record a reçu un solide soutien radio et a grimpé au n ° 34 dans les charts américains, Seger est resté un inconnu en dehors de son Michigan natal.

Cette situation a radicalement changé lorsque Capitol a publié Night Moves le 22 octobre 1976. Réuni à partir de sessions fructueuses du Silver Bullet Band à Detroit et d’un quatuor de chansons enregistrées avec la légendaire Muscle Shoals Rhythm Section en Alabama, l’album a immédiatement été salué par la critique, avec Le critique de Rolling Stone, Kit Rachlis, a raison lorsqu’il a suggéré: « Night Moves propose du rock’n’roll dans le moule classique: audacieux, agressif et grandiloquent. »

En accord que le moment de Seger était enfin arrivé, les passionnés de longue date et le grand public américain sont tombés amoureux en masse du mélange séduisant de Night Moves de roots-y, de rock’n’roll brut et d’attitude badass. Pourtant, même s’il est indéniable que des morceaux tels que l’hymne « Rock’n’Roll Never Forgets » et le grivois « Sunspot Baby » (« Elle m’a donné une fausse adresse/A décollé avec mon American Express ») étaient des exemples de dur- propulsant le rock’n’roll de Detroit à son meilleur, la paire de smashs du Top 30 du disque – la ballade chic « Mainstreet » et la chanson titre qui fait vibrer le cœur – ont été traversées par un grand écran, à la Springsteen-esque ambition qui aiderait le dur -greffer Seger pour survivre à la majorité de ses contemporains.

Atteignant finalement la 8e place du Billboard 200 américain, Night Moves a promu Bob Seger au statut de superstar et s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires en Amérique du Nord. Son succès a également encouragé de nouveaux fans à investir dans le très apprécié Live Bullet, qui est ensuite devenu quintuple platine et est revenu au Billboard 200 américain, où il est resté un incontournable pendant 168 semaines.

