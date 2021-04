Bob Seger & The Silver Bullet Band’s Live Bullet Set pour la réédition de vinyle

Bob Seger & The Silver Bullet Band ‘Live’ Bullet sera réédité dans son format original 2LP le 11 juin pour célébrer le 45e anniversaire de cet album classique.

Salué par la critique comme l’un des meilleurs disques live de tous les temps, y compris la critique de juin 1976 du New York Times, «Cette musique rugit encore et encore jusqu’à la toute fin de la performance, Seger – toujours impatient de partir – soufflait: «Je vais faire du rock and roll toute la nuit. Il le pense et ‘Live’ Bullet est la preuve qu’il est une dynamo vivante.

Enregistré au Cobo Hall à Detroit, MI, en septembre 1975, l’album original Live Bullet a attiré l’attention nationale significative de Seger. La reconnaissance que Seger avait acquise jusque-là reposait sur deux éléments: la puissance émotionnelle de ses chansons et l’intensité de ses spectacles en direct. Combinant ces deux éléments sur ‘Live’ Bullet, l’album est sorti en double vinyle en avril 1976 et a capturé les performances fascinantes de Seger de «Travelin ‘Man», «Beautiful Loser», «Heavy Music», «Katmandu, »« Ramblin ‘Gamblin’ Man »,« Turn the Page »et d’autres. L’album a commencé à percer à travers le pays et a préparé le terrain pour l’ascension fulgurante de Seger.

“ Live ” Bullet sera proposé en deux versions: un album 2LP dans une version standard en vinyle noir de 150 grammes avec une lithographie, et un vinyle 2LP translucide orange et rouge tourbillonnant uniquement disponible dans les disquaires indépendants, la boutique officielle de Bob Seger et Capitol / UMe boutique. La lithographie est une reproduction de la couverture Live Bullet de Seger sur scène du spectacle prise par le célèbre photographe de Detroit Robert Markliwitz. L’album a été remasterisé par l’ingénieur de mastering nominé aux Grammy Awards, Robert Vosgien.

Tournée “ Roll Me Away ” de Seger à 72 dates a été classé par Pollstar comme la troisième tournée nord-américaine de 2019, devant près d’un million de fans. Les performances live de Seger ont conduit à des ventes record de plus de 53 millions d’albums, et 13 prix de vente certifiés RIAA Platinum et 7 multi-platine, dont des albums phares Night Moves, Stranger in Town, Against the Wind, Greatest Hits, Nine Tonight et Live Bullet, qui se sont tous vendus à plus de cinq millions d’exemplaires aux États-Unis

Le critique Anthony DeCurtis a écrit: «Il y a une richesse et une puissance caractéristiques dans la musique que Bob Seger fait depuis cinq décennies. Seger est toujours resté fidèle à son son légendaire, mariant sans effort le blues, la country et l’âme du cœur à sa marque de fabrique de rock’n’roll de Motor City. Année après année, de nouveaux fans découvrent ce que les fans de longue date ont toujours su, l’extraordinaire catalogue du rockeur primé aux Grammy Awards est riche de caractère et de passion avec la perspective convaincante de Seger sur le monde qui l’entoure.

‘Live’ Bullet sort le 11 juin et peut être précommandé ici.