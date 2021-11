Bob Stoops sera l’entraîneur par intérim de l’Oklahoma pour le match de bowl après le départ de Lincoln Riley

Bob Stoops entraînera l’équipe de football de l’Oklahoma pour son dernier match de 2021 après que Lincoln Riley a décidé de verrouiller l’école pour prendre la relève à l’USC.

L’Oklahoma a terminé la saison régulière avec une fiche de 10-2 après avoir perdu contre Baylor et Oklahoma State lors de ses trois derniers matchs. Riley a pris la décision choquante de passer à l’USC quelques heures après avoir perdu le match de rivalité de Bedlam contre les Cowboys.

L’entraîneur-chef Lincoln Riley des Oklahoma Sooners parle aux joueurs pendant les échauffements avant d’affronter les Kansas Jayhawks au David Booth Kansas Memorial Stadium le 23 octobre 2021 à Lawrence, Kan. (Kyle Rivas/.)

Les Sooners ont nommé Bob Stoops entraîneur-chef par intérim pour le concours final, un match de bowl. On ne sait pas dans quel jeu de bol l’Oklahoma jouera.

« D’abord et avant tout, je suis un gars du programme, et tout ce que je peux faire pour aider OU et soutenir les joueurs, bien sûr, je suis heureux de le faire. Je ferai tout ce que je peux pour les aider à terminer la saison en une manière forte et réussie et j’attends cela avec impatience », a déclaré Stoops dans un communiqué.

L’entraîneur-chef Bob Stoops des Oklahoma Sooners pose pour des photos avec l’équipe après un match contre les Oklahoma State Cowboys le 3 décembre 2016 au Gaylord Family-Oklahoma Memorial Stadium à Norman, Oklahoma (Crédit : Brett Deering/.)

Stoops était l’entraîneur-chef de l’Oklahoma lorsque l’équipe a remporté le championnat national 2000. Il a pris sa retraite d’entraîneur en 2017, ce qui a permis à Riley de prendre la relève.

L’entraîneur-chef Bob Stoops des Oklahoma Sooners regarde les Auburn Tigers lors de l’Allstate Sugar Bowl au Mercedes-Benz Superdome le 2 janvier 2017 à la Nouvelle-Orléans. (Jonathan Bachman/.)

Stoops, 61 ans, avait une fiche globale de 190-48 en tant qu’entraîneur-chef. Il a mené l’Oklahoma à un match de bowl à chacune de ses saisons en tant qu’entraîneur-chef. Il avait 9-9 dans les jeux de bol.