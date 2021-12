Bob Stoops, son fils Drake a partagé un bon moment après l’Alamo Bowl TD

Après avoir pris sa retraite d’entraîneur de football universitaire entre les saisons 2016 et 2017, le légendaire entraîneur de l’Oklahoma, Bob Stoops, a rejoint les Sooners en tant que leader par intérim de l’équipe, après le départ de Lincoln Riley pour l’USC et avant que l’ancien coordinateur défensif de Clemson, Brent Venables, ne prenne le relais.

L’une des meilleures parties du retour de Stoops a été de le voir entraîner son fils, Drake, un receveur junior de l’Oklahoma qui a rejoint l’équipe en 2018, deux saisons après la retraite de son père. Et la paire a partagé un moment spécial ensemble après un touché au deuxième quart sur le chemin de la victoire des Sooners n ° 16 sur l’Oregon n ° 14 dans l’Alamo Bowl mercredi soir.

Contre les Ducks, Drake a eu une réception pour seulement six verges, mais c’était une bonne. Au 3e et au but encore au début du deuxième quart, le quart-arrière de l’Oklahoma Caleb Williams a trouvé Drake en tête-à-tête à sa gauche dans la zone des buts, et le receveur large a bondi pour le deuxième touché du match des Sooners, donnant eux une avance de 16-3 avec le point supplémentaire.

La foule a acclamé le nom de Stoops assez fort pour être entendu à l’émission, et alors que Drake célébrait le touché avec ses coéquipiers, lui et son père l’ont étreint sur la touche pour un moment fugace mais touchant alors qu’ils faisaient partie de la même équipe Sooners pour la première temps.

Malgré un solide troisième quart de l’Oregon, Oklahoma a battu les Ducks, 47-32, et est passé à 11-2 cette saison.