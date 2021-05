Bob Woodson sur le rejet de l’histoire révisionniste de gauche obsédée par la race ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, vétéran des droits civiques et fondateur du Woodson Center, Bob Woodson se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de son livre «Red, White, and Black: Rescuing American History from Revisionists and Race Hustlers».

Dans le livre de Woodson, qui vise à contrer le projet 1619 du New York Times, il rejette la fausse prémisse selon laquelle notre histoire doit être considérée à travers le prisme de l’oppression systémique des Noirs.

«Ce que nous proposons dans cette série d’essais que je viens de publier est un récit alternatif qui conteste l’idée même que bon nombre des problèmes auxquels sont confrontés de larges pans de Noirs américains, les naissances hors mariage, la criminalité et la violence. La gauche dit que c’est attribuable à l’héritage de l’esclavage et de Jim Crow », a-t-il déclaré. «Nous réfutons cela avec des preuves dans nos essais qui décrivent que l’esclavage et Jim Crow ne peuvent jamais définir l’Amérique noire.»

L’approche de la gauche de la race et des questions de race, dit Woodson, est non seulement erronée, mais elle nuit en fait aux communautés noires.

«La gauche attend toujours… à chaque fois qu’il y a un incident, ils attendent qu’un policier blanc tire sur une personne noire ou la tue ou autre pour pouvoir, encore une fois, utiliser cela comme un point de protestation, pour maintenir en vie cette fausse prémisse que l’Amérique est fondamentalement injuste et injuste », a déclaré Woodson. «Incidemment, cette diffamation de la police n’a fait qu’augmenter le taux d’homicides.»

